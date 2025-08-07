Se reunió en Mayabeque nuevo presidente de Comisión de la CTC

La Habana, 7 ago (ACN) Osnay Miguel Colina Rodríguez, nuevo presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), previsto para 2026, sostuvo un intercambio con el Comité Provincial de la organización en Mayabeque, destaca hoy la prensa local.

Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, llegó a la provincia junto a Ulises Guilarte de Nacimiento, quien concluyó recientemente su labor como secretario general de la CTC.

Según el periódico Mayabeque, el encuentro abordó el contexto económico actual, políticas de empleo y salarios, trabajo informal, normativas jurídicas laborales y capacitación de cuadros sindicales.

Participaron en la reunión, que tuvo lugar este miércoles, Marisol Fuentes Ferrer, miembro del Comité Central del PCC, y Marlén Sosa Cruz, secretaria general de la CTC en Mayabeque.

Guilarte de Nacimiento llamó a fortalecer la política de cuadros en el territorio y señaló que apenas el 40 por ciento de la fuerza laboral en el sector privado se encuentra sindicalizado.

El ex secretario general, quien recibió un reconocimiento de la CTC y el PCC por sus casi 12 años al frente de la organización sindical cubana, agradeció el acompañamiento de los trabajadores de Mayabeque y solicitó retribución al nuevo dirigente de la Comisión Organizadora del congreso.

Colina Rodríguez, elegido en julio pasado como presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, conminó al sindicato a defender los recursos financieros y materiales del país y a contribuir en la distribución más justa de las riquezas.

Las batallas hay que darlas en los colectivos laborales, teniendo en cuenta la arquitectura que tiene hoy el modelo económico cubano, y para ello tenemos que prepararnos intensamente, declaró.