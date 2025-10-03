Saluda ACN aniversario 60 del periódico Granma

La Habana, 3 oct (ACN) La Agencia Cubana de Noticias (ACN) saluda hoy el aniversario 60 del periódico Granma, fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando se anunció el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) el tres de octubre de 1965.

A continuación, transmitimos la carta íntegramente:

La Habana, 3 octubre de 2025

Año 67 de la Revolución

A Yoerky Sánchez Cuellar,

Director del periódico Granma

Estimado colega, la historia de la Revolución Cubana tiene en el periódico Granma a uno de sus medios ideológicos más consecuentes, que ha contado, jornada a jornada, la épica de un pueblo empeñado en construir su propio futuro, a pesar de las agresiones de todo tipo a que estado sometido por Estados Unidos, la mayor potencia que haya conocido la humanidad.

Desde su fundación hace 60 años por el Comandante en Jefe Fidel Castro en una de las fechas memorables de nuestro país, cuando se anunció el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el líder histórico de la Revolución leyó la carta de despedida de otro gigante de América: el Che, el Granma navega invicto por las tormentosas aguas de la comunicación mediática mundial.

Fiel a uno de sus propósitos iniciales, constituye una tribuna a favor de las causas nobles, sobre todo del sur global, que da voz a quienes son silenciados por los emporios de la prensa aliados con las trasnacionales y el capital hegemónico.

En su constante defensa del proyecto revolucionario cubano, el Granma trasciende las páginas impresas y multiplica sus mensajes en las plataformas digitales, en su compromiso de actualización constante a tono con los desafíos tecnológicos y culturales de estos tiempos.

Desde la Agencia Cubana de Noticias (ACN) te enviamos a ti y al colectivo que diriges las felicitaciones por estas seis décadas del periódico y les ratificamos la voluntad de seguir articulándonos como parte del sistema de medios públicos cubanos para aportar, juntos, a la construcción de nuestra sociedad y a la descolonización cultural.

Un abrazo,

Norland Rosendo González

Director de la ACN