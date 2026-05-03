Saldo de 48 lesionados deja accidente masivo en autopista nacional

Cienfuegos, 3 may (ACN) Un saldo de 48 lesionados, entre ellos siete menores, dejó el accidente ocurrido en la madrugada de hoy, por el omnibus de la ruta La Habana-Guantánamo, en el tramo comprendido entre los kilómetros 172 y 176 de la Autopista Nacional.

Ling Denise Santeiro, directora del hospital Gustavo Aldereguia Lima (GAL) , confirmó a la prensa que no hubo ningun fallecido en el accidente.

Los heridos, tres de ellos clasificados dentro del código rojo y el resto en código amarillo, reciben atención médica en los hospitales Provincial Dr. Gustavo Aldereguia Lima (GAL) y el Pediátrico Paquito González Cueto, de la provincia de Cienfuegos.

El hecho tuvo lugar en el lugar conocido por Puentes de Las Cajas, en territorio cienfueguero, sobre las 2:40 a.m. cuando se volcó el ómnibus Yutong, con destino a la provincia guantanamera.

Durante la recepción de los lesionados estuvieron presentes las autoridades políticas y de gobierno de la provincia.