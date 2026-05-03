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Saldo de 48 lesionados deja accidente masivo en autopista nacional

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ACN - Cuba
Onelia Chaveco | Fotos: Dirección Provincial de Salud
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03 Mayo 2026

Cienfuegos, 3 may (ACN) Un saldo de 48 lesionados, entre ellos siete menores, dejó el  accidente ocurrido en la madrugada de hoy, por el omnibus de la ruta La Habana-Guantánamo, en el tramo comprendido entre los kilómetros 172 y 176 de la Autopista Nacional.

    Ling Denise Santeiro, directora del hospital Gustavo Aldereguia Lima (GAL) , confirmó a la prensa que no hubo ningun fallecido en el accidente.

   Los heridos, tres de ellos clasificados dentro del código rojo y el resto en código amarillo,  reciben atención médica  en los  hospitales Provincial Dr. Gustavo Aldereguia Lima (GAL) y el Pediátrico Paquito González Cueto, de la provincia de Cienfuegos.

   El hecho tuvo lugar en el lugar conocido por Puentes de Las Cajas, en territorio cienfueguero, sobre  las 2:40 a.m. cuando se volcó el ómnibus  Yutong, con destino a la provincia guantanamera.

Durante la recepción de los lesionados estuvieron presentes las autoridades políticas y de gobierno de la provincia.

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