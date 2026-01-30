Rubricaron Cuba y Rusia programa penitenciario 2026-2028

ACN | Foto del perfil de Facebook de Embajada de Rusia en Cuba

La Habana, 30 ene (ACN) Cuba y Rusia firmaron el Programa de trabajo de cooperación penitenciaria para el período 2026-2028, en acto celebrado en esta capital con la presencia del embajador de la Federación de Rusia, Víctor Koronelli, informó la embajada de Rusia en Cuba desde su perfil en Facebook.

El documento fue rubricado por el vicedirector del Servicio Federal Penitenciario y Correccional (SFPC) de Rusia, Andrei Kochukov, y representantes de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior de Cuba.

La firma del acuerdo se produjo tras las conversaciones sostenidas entre la delegación rusa y sus homólogos cubanos, en las que se analizaron las perspectivas de colaboración bilateral en el ámbito penitenciario.

El Programa establece acciones conjuntas para el intercambio de experiencias en gestión correccional y el fortalecimiento de los vínculos institucionales entre ambos países.

La iniciativa se inscribe en el marco de las relaciones de cooperación que mantienen Cuba y Rusia en sectores estratégicos, incluidas la seguridad y la asistencia técnica.