Rindieron honores militares a general (r) Almaguel Vidal

La Habana, 21 ene (ACN) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) rindieron honores militares hoy en su Panteón de la Necrópolis de Colón, durante los funerales del general de división de la reserva (r) Claro Orlando Almaguel Vidal.

Con ofrendas florales enviadas por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reconoció su vida de entrega, modestia y lealtad infinita a la Patria, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) en su perfil en Facebook.

Lea también: Falleció el General de División (r) Claro Orlando Almaguel Vidal

El Minfar añadió que su ejemplo permanecerá vivo en cada soldado y en cada corazón agradecido, como símbolo eterno de compromiso y servicio al pueblo cubano.

Almaguel Vidal se incorporó a las FAR a través de las Milicias Nacionales Revolucionarias y posteriormente como soldado del Servicio Militar, tras lo cual ingresó en la Escuela de Cadetes de Managua, donde obtuvo el primer expediente y fue ascendido al grado de teniente.

En 1988 fue designado jefe de Estado Mayor primer sustituto del jefe de Retaguardia de las FAR, luego de ocupar responsabilidades en la Dirección de Servicios Técnicos de Tanques y Transporte, Organización y Planificación, y Transportaciones Militares.

Asumió como jefe de Logística del Ejército Occidental y jefe de la Jefatura de la Logística de las FAR en 1991; posteriormente fue nombrado presidente del Instituto Nacional de la Reserva Estatal.

Se graduó de cursos básicos para oficiales, superiores de mando y estado mayor táctico operativo en retaguardia, así como del curso operativo estratégico en la Academia de las FAR General Máximo Gómez.

Cumplió misión internacionalista en la República de Angola, fue militante del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en varias legislaturas.

Recibió condecoraciones como la Orden Máximo Gómez de Segundo Grado y las medallas Por el Servicio Ejemplar en las FAR, Combatiente Internacionalista de Primera Clase, Por la Victoria Cuba-RPA, Ignacio Agramonte y las conmemorativas por aniversarios de las FAR, entre otras.

Sus cenizas fueron depositadas este miércoles, a las 10:00 horas, en el Panteón de las FAR de la Necrópolis de Colón.