Rinden tributo al Comandante Juan Almeida en Santiago de Cuba

Tercer Frente, Santiago de Cuba, 17 feb (ACN) Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba, fue depositada hoy en la Loma La Esperanza junto al monumento que corona el Mausoleo a los Héroes y Mártires del Tercer Frente Guerrillero, al cumplirse el aniversario 99 del natalicio del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque.

La sencilla y solemne ceremonia, realizada donde reposan desde 2009 los restos del fundador del frente de combate en estas montañas rebeldes, estuvo encabezada por las máximas autoridades de este territorio, acompañados de combatientes y una representación del pueblo serrano, que nunca ha dejado de rendir tributo al hombre que supo ganarse, por derecho propio, el apelativo de Músico Comandante.

En nombre de las nuevas generaciones Amanda Hernández Salas, quien atiende la esfera Político Ideológica en la Unión de Jóvenes Comunistas, reafirmó el compromiso de los habitantes de estas montañas con la memoria de sus padres fundadores, protagonistas de la última epopeya por la libertad.

Nuevamente las flores besaron con sus pétalos el amplio nicho de granito rojo que guarda los restos de Almeida desde hace 16 años, junto a los de 93 combatientes y colaboradores caídos en la guerra, en misiones internacionalistas y en otras acciones en defensa de la Revolución.

Hoy, al evocarlo en el umbral de su centenario, allí donde el silencio de la Sierra guarda la eternidad de los héroes, el pueblo acudió al encuentro con la historia, al homenaje al hombre que supo ser guerrillero y creador, estratega y poeta, combatiente y músico.

Juan Almeida Bosque, nacido en La Habana el 17 de febrero de 1927, no solo empuñó el fusil en la Sierra Maestra, sino que con sus canciones supo vestir de melodías la epopeya de la Revolución.