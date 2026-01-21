Revisó Defensa Civil inicio de período seco

La Habana, 21 ene (ACN) El General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (DC), presidió en esta capital la Reunión de Inicio del Período Seco, efectuada en la sede del organismo mediante videoconferencia con las provincias.

En el encuentro, este martes, según el perfil de Facebook de la DC, participaron Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos; el Primer Coronel Manuel Lamas Gómez, jefe del Cuerpo de Guardabosques de Cuba; así como especialistas de organismos de la Administración Central del Estado y de la Defensa Civil.

Idelmis González García, jefa del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, intervino para subrayar la importancia de la ciencia en la gestión del agua y la preparación ante riesgos asociados a la sequía.

Argelio Fernández Ritchelme, director de Hidrología e Hidrogeología del Instituto de Recursos Hidráulicos, destacó que la planificación responsable de los recursos hídricos constituye un elemento esencial para proteger a la población durante el período seco.

Los participantes coincidieron en que la coordinación interinstitucional y el respaldo científico resultan claves para enfrentar los desafíos ambientales y garantizar la seguridad de las comunidades.