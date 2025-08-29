Retornan desde EE.UU. 161 migrantes irregulares

Lino Luben Pérez | Foto: Tomada de la cuenta en X de @minint_cuba

La Habana, 29 ago (ACN) Un grupo de 161 migrantes irregulares (37 mujeres y 124 hombres) retornaron este jueves a Cuba desde Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional José Martí, en estricto cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales.

El Ministerio del Interior en su sitio oficial informó también que dos de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por ser presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir de la nación.

Con esta operación, añadió, suman ocho por esa vía en lo que va de año desde territorio estadounidense y 33 devoluciones en total desde varios países de la región en 2025, con mil una personas, la mayoría (863) desde EE.UU.

Cuba ha ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reitera el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.