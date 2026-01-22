Restablece empresa Vértice infraestructuras viales del oriente

Holguín, 22 ene (ACN) Un conjunto de vías y puentes de interés nacional y local, afectados por el paso del huracán Melissa, fueron restaurados por la Empresa de Diseño e Ingeniería Vértice, de Holguín, con el fin de garantizar de manera segura la transportación terrestre en la región.

La entidad, especializada en proyectos arquitectónicos y tecnológicos, encabezó la respuesta de emergencia ante interrupciones viales críticas ocasionadas por el fenómeno meteorológico, que impactó el territorio nacional con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson el pasado 29 de octubre de 2025, informó a la ACN Belkis Díaz Tizón, responsable de la Unidad de Gestión y Dirección de Diseño de la institución.

Entre las soluciones ejecutadas sobresalen la rehabilitación del puente sobre el río Toa, en la carretera Moa-Baracoa; la intervención en cinco puntos neurálgicos del tramo Holguín-Guardalavaca, y la eliminación de una obstrucción en las cercanías del reparto Pueblo Nuevo, en la cabecera municipal, mencionó.

Como parte de la estrategia para mitigar los daños en la infraestructura civil, también se trabajó en obras de impacto local que presentaban deterioros acumulados, entre ellas el puente de Calle Quinta, en el propio reparto Pueblo Nuevo, y el de Matamoros, ubicado en el Consejo Popular Edecio Pérez, dijo.

Dedicada además a la dirección y administración de la construcción, la empresa colabora estrechamente con el Centro Provincial de Vialidad y la Dirección de Transporte de cada demarcación, para la mejora de la conexión terrestre, al ejecutar labores en zonas como los accesos a la Universidad de Holguín y la rotonda de Piedra Blanca.

Díaz Tizón acotó que en esta área se consolidan como un referente técnico dentro y fuera de la provincia nororiental, al extender su apoyo a otros territorios del oriente cubano, como Granma y Guantánamo, donde participan en la restauración del viaducto de La Farola, una de las obras de ingeniería más complejas del país.

Con dos décadas de experiencia, la empresa Vértice de Holguín ostenta diversos reconocimientos, entre ellos el reciente Premio de la Ciudad en la categoría de Arquitectura, otorgado por el diseño del Hotel Sierra Cristal, enclavado en la península El Ramón, en el municipio de Antilla.