Resaltó Morales Ojeda que la verdad sobre Cuba, siempre prevalece

La Habana, 11 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó este jueves desde su perfil en la red social Facebook la trascendencia de la evaluación realizada por un mecanismo especializado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Morales Ojeda subrayó que "ayer quedó escrita una página histórica para la justicia y la dignidad de los pueblos", al referirse al informe sobre la visita de la Relatora Especial para Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan, quien recorrió hospitales, escuelas y comunidades en la Isla, sosteniendo intercambios con representantes de diversos sectores y recopilando evidencias directas.

El dirigente cubano citó el veredicto de la Relatora: "el bloqueo y el cerco energético tienen un impacto devastador en toda la población, especialmente en los más vulnerables; violan la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y los derechos humanos más elementales: alimentación, salud, educación, desarrollo y el propio derecho a la vida".

Morales Ojeda enfatizó que la funcionaria identificó diez medidas prácticas que Estados Unidos debe cumplir sin demora, entre ellas levantar todas las sanciones, eliminar las restricciones que impiden el suministro de bienes esenciales, retirar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y derogar el estado de emergencia nacional.

"Que en el máximo foro de derechos humanos del mundo, se condene con pruebas irrefutables el bloqueo, es un triunfo de la verdad y de la resistencia del pueblo cubano. Cuba no está sola porque la verdad la acompaña, y la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece", escribió Morales Ojeda en su publicación.