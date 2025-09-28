Reportan derrumbes y deslizamientos de tierra en Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba, 28 sep (ACN) Como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas 24 horas en Santiago de Cuba se reportaron hoy 11 derrumbes parciales de viviendas y muros en la urbe, aunque no se han registrado víctimas fatales ni personas heridas.

Así lo informó el Teniente Coronel Rolando González Domínguez, jefe de la Defensa Civil en la provincia, quien manifestó, además, que las adversas condiciones meteorológicas de la noche y la madrugada, ocasionaron inundaciones en varias partes de la ciudad y deslizamientos de tierra, afectando hogares particulares y propiedades estatales.

Las afectaciones materiales son significativas, dijo, hay varios derrumbes y deslizamientos en áreas de riesgo, sobre todo en las zonas cercanas a las laderas, y muros de contención que no han soportado el peso del agua acumulada.

El jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia, Aris Arias Batalla, destacó que la mayoría de los incidentes se han registrado en zonas afectadas por la creciente de los ríos, especialmente el río Sigua, cuyo desbordamiento ha incomunicado diversas comunidades de la zona de Baconao.

Estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurar la integridad de la población, los equipos de emergencia están desplegados en las zonas de mayor riesgo, y se trabaja de manera coordinada con las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos, añadió el Teniente Coronel González Domínguez.

Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Manuel Falcón, gobernador, encabezaron el recorrido por algunos de los sitios afectados que incluyeron viviendas particulares e instituciones estatales como el círculo infantil Ana de Quesada.

La instalación educativa de la primera infancia perdió parte de su muro lateral perimetral, al igual que la Iglesia ubicada en la intersección de las calles San Francisco y Corona, mientras que los vecinos de la Avenida Jesús Méndez, de esta ciudad, sufrieron inundaciones menores.

Además de los derrumbes y desbordamientos, se reporta la caída de varios árboles que obstaculizan el tránsito en arterias de la ciudad. Las autoridades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja continúan trabajando en las labores de rescate y evacuación de las personas en las áreas más afectadas.

Aunque las lluvias continúan, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, y se han emitido alertas a la población para que mantenga precauciones y esté atenta a los reportes oficiales.