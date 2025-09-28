Cocodrilos toman la cima de la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, 28 sep (ACN) Los Cocodrilos de Matanzas escalaron hoy a la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol, aprovechando que las Avispas de Santiago de Cuba llevan dos días sin jugar por las inclemencias del tiempo.

Con balance de 16 triunfos y cuatro reveses, los dirigidos por el experimentado Armado Ferrer se abrazaron con los orientales (15-3), aunque estos exhiben mejor average de juegos ganados.

Sobre la grama de su cuartel general del Victoria de Girón, los saurios doblegaron por cuarta ocasión a los Vegueros de Pinar del Río, en esta ocasión por fuera de combate 17-0 en siete capítulos.

Dentro de un feroz ataque de 17 imparables, destacaron Esteban Terry con un doble y tres remolques y Eduardo Blanco, que disparó par de sencillos y también trajo a casa a un trío de corredores. Andrys Pérez conectó un jonrón solitario.

Jan Carlos Lorenzo trabajó cinco entradas con apenas dos hits permitidos y se llevó el crédito, segundo en la campaña, mientras Ludwing Bencomo sufrió el revés después de un castigo de siete carreras sin poder completar el cuarto episodio.

En el 26 de Julio los Cazadores de Artemisa aprovecharon la localía y derrotaron 1-0 en entrada extra a los Indios de Guantánamo, para alcanzar a Industriales en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Una labor impecable de Geonel Gutiérrez los llevó al éxito. El zurdo colgó ocho ceros en la pizarra y ponchó a cuatro rivales, pero el triunfo fue a la cuenta de Israel Sánchez, quien retiró a seis adversarios.

Yerardo de la Caridad Reyes pegó un doblete en la décima entrada que empujó la única anotación del partido, ante un envío del derrotado Joel Tejeda.

Los Piratas de La Isla salieron del sótano del ordenamiento general al vencer 8-6 a los Gallos de Sancti Spíritus en su feudo del José Antonio Huelga, apoyados en bambinazos de Alexander Almarales y Frank David González.

El rescatista Javier Leyva ganó el partido al retirar a siete bateadores en línea y Yadier Garay lo salvó después de caminar una ruta de tres apartados con una carrera a sus récords. José Eduardo Santos solo pudo sacar dos en su apertura y salió derrotado.

Los Cachorros holguineros y los Elefantes de Cienfuegos dividieron honores sobre el césped del estadio Calixto García.

A primera hora ganaron los orientales con una ofensiva de 22 incogibles para dejar el marcador 14-9, en un partido donde se conectaron siete cuadrangulares entre ambas novenas.

Por los ganadores, Lázaro Cedeño disparó par de vuelacercas y Yasiel González otro, mientras que por los derrotados Erisbel Arruebarrena sacó la pelota dos veces del parque y en una ocasión Yosimar Quintana y José Oramas.

A segunda hora les tocó el turno a los paquidermos, que se llevaron el triunfo 5-4 con relevo efectivo de Kevin Hernández, que ganó su tercer juego en la campaña.

Arruebarrena volvió a mover el madero con un doble impulsador y un elevado de sacrificio.

Por último, en el Cándido González, los Huracanes de Mayabeque blanquearon 8-0 a los Toros de Camagüey, se acercaron a media rayita de ellos y amenazan con cruzar la línea que separa la zona de clasificación.

Yadián Martínez lanzó siete entradas inmaculadas con cinco ponches para conseguir su segunda victoria de la contienda y Yansel Luis Labrada apenas pudo retirar a un bateador y se fue a la cueva con cuatro anotaciones limpias y el revés en el pleito.

En esta jornada, además de la suspensión del partido entre Santiago de Cuba y Villa Clara, tampoco pudieron efectuarse los duelos Industriales-Granma y Las Tunas-Ciego de Ávila, por el impacto de las lluvias en la región oriental del país.