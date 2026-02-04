Renace finca de semillas enfocada en necesidades de productores (+ Fotos)

Yaguajay, Sancti Spíritus, 4 feb (ACN) Con la misión de asegurar simientes a partir de las demandas reales de los productores de este territorio, la finca de semilla Yanet Ojeda, de la Empresa Agroindustrial Valle del Caonao, uno de los puntales agrícolas de la provincia de Sancti Spíritus, desanda hoy una nueva etapa de trabajo y en mejores condiciones para cumplir su misión.

El ingeniero agrónomo Martial Alcántara Portal, rector de la unidad, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias que por vez primera las 10 hectáreas en explotación, localizadas en las fértiles tierras de Batey Colorado, cuentan con sistemas de riego, elemento que asegura el desarrollo y diversificación de los cultivos.

En la actualidad contamos con plantaciones de frijol de varios tipos, soya, papa, maíz para usos específicos, tomate, col, pepino, todos con cobertura de irrigación, lo cual es vital, sobre todo en el actual período invernal, donde escasean las precipitaciones, aseveró.

Apuntó el especialista que esta novedad, unido al funcionamiento de una cámara de frío en la propia finca, es una garantía para satisfacer las demandas de simientes que los productores plantean, a partir de los cultivos a desarrollar en sus escenarios agrícolas.

Significó Alcántara Portal el rescate de la producción de papa nacional para obtener semillas y con ello responder a las necesidades de los agricultores interesados en ese cultivo, deprimido en la temporada que ya transcurre, entre otros motivos, por la escasez de simientes.

Potenciamos una base de obtención de materia orgánica para la fertilización, casi a pie del surco, que usamos en cada plantación teniendo en cuenta el tipo de suelo y la variedad a sembrar, con un estudio preliminar sustentado en la ciencia y tenemos el beneficio de los convenios de cooperación con institutos y otros centros técnicos y universitarios, detalló.

Esas investigaciones, reconoció el ingeniero, permiten crear condiciones para introducir cultivos que no son típicos de esta región y nunca se han materializado a gran escala como el de la zanahoria, por ejemplo, pero son de interés de los productores, además de acceder a nuevas tecnologías para su desarrollo.

Entre las fortalezas de la finca están, a su vez, sistemas de pago más estimulantes y la contratación de técnicos especializados en la obtención de semilla que laboran de manera permanente en la unidad, acciones que permitieron erradicar la marcada inestabilidad de la fuerza de trabajo.

Amaury Toboso Reinaldo, obrero especializado en la producción de simiente y con residencia casi en las puertas del centro, acotó que para sistematizar el riego aprovechan los momentos de electricidad, de día, noche o madrugada, lo cual posibilita sostener las inversiones y cumplir con los compromisos que tienen con los productores.

Esa ha sido nuestra filosofía de trabajo desde que llegamos a estas tierras copadas de malezas y que fueron recuperadas con mucho laboreo, expresó.

Cosechamos los frijoles, la papa está en su punto y los sembrados se fortalecen, es el comienzo, mucho queda por hacer, pero tenemos la voluntad y garantías para producir, afirmó.