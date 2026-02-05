Reitera Díaz-Canel voluntad de diálogo con EE.UU. basado en el respeto

La Habana, 5 feb (ACN) Cuba mantiene la voluntad de diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, siempre que prime el respeto a la soberanía, la autodeterminación y no haya presiones ni precondiciones, aseguró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.

El también Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba aseguró en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros que un diálogo así puede contribuir a una relación civilizada entre vecinos con beneficios para ambos pueblos.

La historia de las relaciones bilaterales después del triunfo de la Revolución ha estado caracterizada por asimetrías marcadas por el bloqueo económico, comercial y financiero, sostenido y recrudecido en los momentos actuales, argumentó.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB:#Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos. Sin presiones, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y a nuestra determinación.



📎| https://t.co/tPsm1lVNst pic.twitter.com/4nkYfNgazB

Sin embargo, apuntó el mandatario, siempre han existido dentro de Estados Unidos y en otras naciones personas y organizaciones que han favorecido rutas, puentes, espacios de diálogo y canales de comunicación.

Aunque haya criterios diferentes, citó una agenda común que incluye temas migratorios, medioambientales, de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

También aludió a la posible colaboración científica, de intercambios académicos, deportivos, entre otros asuntos sobre los que Cuba y Estados Unidos podrían entablar mesas de conversación.

Díaz-Canel recordó la posición invariable e inalterable en la actualidad, definida por el Comandante en Jefe Fidel Castro y que continuó el General de Ejército Raúl Castro, sobre los principios para conversar con Washington.

El Presidente reiteró que los cubanos no odian al pueblo estadounidense, al contrario, dijo, reconoce valores de su historia, su cultura, y cuando hemos tenido oportunidades en espacios de encuentro científico, religioso, deportivo, de la salud, incluso en diálogos a nivel político, hemos encontrado muchas cosas en las que podemos trabajar juntos.

¿De cuánto se privan ambos pueblos por esa política decadente y prepotente de bloqueo y la persistencia en recrudecerlo?, se preguntó el mandatario.

Al abordar la Orden Ejecutiva firmada la semana pasada por Donald Trump invocando una supuesta amenaza de Cuba para la seguridad nacional de Estados Unidos, Díaz-Canel reiteró que esa decisión está sustentada en mentiras y falsedades. "Nosotros jamás hemos sido una amenaza para los norteamericanos", recalcó.

Ratificó que la única base militar extranjera en territorio nacional es la que tiene Estados Unidos en Guantánamo en contra de la voluntad del pueblo cubano.

Ante la arrogancia imperial de Trump y lo más reaccionario del poder hegemónico, el Presidente cubano conminó a la comunidad internacional a reaccionar y no dejarse humillar. "La fuerza no puede aplastar el multilateralismo, los pueblos deben entender lo que está pasando", instó.