Reducen servicios del transporte en Holguín ante contingencia

Holguín, 7 feb (ACN) El reajuste y reducción de los servicios de traslado de pasajeros en sus diferentes modalidades aplica el sector del transporte en Holguín ante la difícil situación energética que enfrenta el país, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Debido a la escasa disponibilidad de combustible, la esfera determinó la paralización de las transportaciones públicas a través de terminales, rutas urbanas, suburbanas, rurales e interprovinciales, informó René Rodríguez Morales, delegado provincial.

De forma excepcional se mantiene una salida con destino a La Habana, mientras se posponen todos los fletes nacionales relacionados con eventos y se suspende el servicio de listas de espera y terminales de última hora.

Del transporte ferroviario solo continuará en funcionamiento el itinerario Holguín-La Habana, con frecuencia cada ocho días, y salidas desde el territorio nororiental los días 11, 19 y 27 del presente mes, mientras el retorno se efectuará desde la capital cubana el 13 y el 21.

El directivo acotó que los pasajeros con boletos para trasladarse por ómnibus, ferrocarril o vía marítima, cuyas salidas fueron canceladas y no deseen un cambio de fecha, pueden presentarse en las agencias de ventas de pasajes para la reintegración del importe de la compra.

En lo referente a las prestaciones en apoyo a la salud pública, entre las medidas aplicadas se encuentra el empleo de triciclos eléctricos de la Agencia de Taxis Cuba en el traslado de guardias médicas especializadas, en tanto se reajusta la movilidad de pacientes que requieren hemodiálisis o turnos médicos.

Rodríguez Morales agregó que en este contexto continuará el trabajo de los puntos de embarque y el control ante infracciones a través de fiscalizaciones en las vías para los vehículos que circulen vacíos, tanto de cargas como de pasajeros, así como la organización de las piqueras de medios alternativos.

Además, seguirán en desarrollo las inversiones viales que cuenten con combustible y otros proyectos de alto interés territorial a los cuales se garanticen portadores energéticos, mientras el resto se paralizará de forma temporal, añadió.

El sector del transporte es uno de los más afectados por las medidas coercitivas impuestas por la nación norteamericana a Cuba, al dificultar la adquisición de combustible, herramientas y piezas que permiten la puesta en marcha de los vehículos, causando afectaciones al coeficiente de disponibilidad técnica y al traslado de personas y mercancías.