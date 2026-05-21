Recuerdan hoy fundación de la Agencia Cubana de Noticias

La Habana, 21 may (ACN) El 21 de mayo de 1974 la entonces Agencia de Información Nacional (AIN) emitió su primer despacho informativo, acontecimiento que recuerdan hoy en esta capital y en la red de corresponsalías del país.

Convertida en Agencia Cubana de Noticias en el año 2013, la ACN cuenta con un colectivo de profesionales experimentados y otros jóvenes que logran un trabajo integrador en la multiplataforma.

Norland Rosendo Gonzalez, director general del medio de comunicación pública felicitó al colectivo inmerso en la transformación editorial, tecnológica y económica, recordó a los fundadores que contribuyeron a los resultados de hoy y ratificó el compromiso con la verdad en cada producto comunicativo.

Este jueves rendirán tributo al Comandante en Jefe en el año del Centenario con un recorrido por el Centro Fidel Castro.

Carlos González Rego, jefe de la redacción deportiva y José Manuel Lapeira Casas, joven periodista de la redacción nacional recibirán el premio por la Obra de la Vida y del Año, respectivamente.