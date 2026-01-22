Recordarán entrada de columna invasora a Mangos de Roque 

Mantua, Pinar del Río, 22 ene (ACN) A 130 años de la entrada de Antonio Maceo a Mangos de Roque, en el municipio de Mantua, pobladores del que fuera el sitio culminante de la invasión a occidente recordarán hoy el paso de las tropas insurrectas.

Como cada año, una representación de los habitantes de la localidad reeditará a caballo aquel 22 de enero de 1896, fecha que devino duro golpe para la metrópoli española y la obligó a ampliar su frente de combate.

La invasión a Occidente, a juicio de academias y especialistas del mundo, constituye uno de los hechos más extraordinarios del arte militar cubano.

Según Juan Carlos Rodríguez Díaz, historiador de Pinar del Río, el movimiento invasor es expresión del genio militar de Máximo Gómez y Antonio Maceo, además de la utilización creadora de las experiencias anteriores y de la fortaleza del ideario independentista cubano.

Provenientes de la región oriental y con el apoyo del General Máximo Gómez, las huestes del Titán del Bronce arribaron a la provincia el 8 de enero y encontraron a un organizado movimiento independentista; en tanto cientos de hombres se sumaron a la causa libertadora.

Considerada la hazaña militar más sobresaliente del siglo XIX en Cuba, la invasión fue un eslabón decisivo en el debilitamiento del gobierno español, y alzó en armas a toda la nación en solo 92 días.

Informes de ese hecho resaltan, asimismo, el recorrido de unos mil 800 kilómetros, la ocupación de 22 poblados importantes y el desarrollo de 27 combates.