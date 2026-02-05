Reconoció Díaz-Canel protagonismo histórico de los jóvenes 

La Habana, 5 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reconoció hoy el protagonismo de los jóvenes para enfrentar el escenario cubano actual.

En comparecencia ante varios medios de prensa nacionales y extranjeros, el mandatario ponderó a las nuevas generaciones de cubanos, cuyo papel será activo para salir airosos de la compleja coyuntura que atraviesa el país.

Nuestros jóvenes se distinguen por la intranquilidad con compromiso, una virtud heredada de la historia de Cuba, comentó el Presidente.

Ponderó el heroísmo de los cubanos, cuya resistencia no se asocia con aguante, sino con creación, resistir y avanzar, resistir y crecer, apuntó.

No tenemos dudas de la actitud heroica de nuestro pueblo y especialmente de los jóvenes, imprescindibles, enfatizó, para garantizar la continuidad de la Revolución.

Díaz-Canel puso como ejemplo a los 32 cubanos caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela en la madrugada del 3 de enero pasado, cuando Estados Unidos atacó a esa nación y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ellos sintetizan lo mejor de la juventud cubana; lo que los enemigos pensaron sería una operación de cinco minutos se convirtió en un combate de más de 40 minutos ante tropas élite del ejército estadounidense, a la cual le causaron bajas, subrayó.

Durante la conferencia de prensa, el jefe de Estado cubano abordó también el contexto energético nacional, agravado por la escalada en la agresividad del gobierno de Donald Trump para impedir el acceso de Cuba a combustibles.

También analizó las relaciones con Venezuela después del 3 de enero, la solidaridad internacional con la isla, y anunció una estrategia para enfrentar los intentos de asfixia económica y amenaza de agresión por parte de Estados Unidos.