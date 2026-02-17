Recibió vicepresidenta Mari Machado a diputado argentino Juan Grabois

La Habana, 17 feb (ACN) Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, recibió hoy en el Capitolio Nacional a Juan Grabois, diputado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Durante el intercambio, según informó la web institucional de la ANPP, Mari Machado agradeció al legislador argentino por Fuerza Patria su respaldo a Cuba en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, gesto que calificó como muestra de compromiso con la justicia y la cooperación internacional.

La vicepresidenta señaló que la visita constituye un ejemplo concreto de la solidaridad que recibe Cuba en el contexto actual, y destacó la importancia de promover iniciativas conjuntas que fortalezcan la paz, la soberanía y el desarrollo sostenible.

Recordó el reciente llamamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales del legislativo cubano, que condenó la nueva escalada de medidas de Washington y exhortó a los parlamentos del mundo a rechazar la política de guerra económica contra la nación caribeña.

Por su parte, Grabois denunció las afectaciones ocasionadas al pueblo cubano por las sanciones unilaterales de Estados Unidos, y subrayó que Cuba no representa un riesgo para América Latina ni para la comunidad internacional.

El diputado argentino enfatizó en que las medidas coercitivas violan directamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, eje central de la paz y la seguridad internacionales.

En el encuentro participaron también Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP; Raúl Alejandro Palmero Fernández y Annie Garcés Santana, vicepresidente y secretaria del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Argentina, respectivamente, junto a otros invitados.