Recibieron Pastores por la Paz sello conmemorativo del ICAP

La Habana, 25 ene (ACN) La organización interreligiosa estadounidense IFCO-Pastores por la Paz recibió el sello 65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en ceremonia evocadora del legado del reverendo Lucius Walker y el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Fernando González Llort, presidente del ICAP, entregó el reconocimiento en cordial encuentro efectuado este viernes en el que Claudia de la Cruz, directora ejecutiva de la agrupación, manifestó agradecimiento afirmando que en este mundo en crisis “la solidaridad es el antídoto contra el imperialismo”.

Nuestra relación es más que amistad, es hermandad, internacionalismo, solidaridad, así nos enseñaron Lucius y Fidel, agregó al rememorar las Caravanas de la Amistad realizadas por más de 30 años.

González Llort se refirió a la labor actual de fortalecimiento del trabajo conjunto y destacó la historia fraternal junto a los Pastores por la Paz, que participarán este año en Cuba en las conmemoraciones del centenario del natalicio de Fidel.

Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se encontraba presente en la ceremonia en la que Leima Martínez Freire, directora en el ICAP para el área de Norteamérica, presentó el argumento para la entrega de la distinción.

Puso de relieve la grandeza de Lucius Walker, fundador de las Caravanas de la Amistad erigidas en “contundente prueba de la amistad entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba”.

Señaló la relevancia de la hermandad en la compleja situación de máxima presión económica y amenazas de EE. UU. a la isla asegurando que ninguna intimidación imperial podrá destruir los valores que defiende IFCO en solidaridad con Cuba y las causas justas del mundo.