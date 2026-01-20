Recibe Díaz-Canel a Ministro del Interior de Rusia (+Fotos)

La Habana, 20 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy en el Palacio de la Revolución al General de la Policía Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, en visita oficial a la Mayor de las Antillas.

Según publica el sitio oficial de la Presidencia, durante el encuentro, el mandatario cubano calificó la presencia de la delegación rusa como “de una enorme significación por el momento en que se hace”, al tiempo que destacó la sensibilidad y disposición de cooperación mostrada por el gobierno y las instituciones armadas de la nación euroasiática.

Agrega la fuente que Díaz-Canel agradeció la solidaridad de Moscú frente a la compleja coyuntura internacional y regional, así como ante las dificultades que enfrenta Cuba.

La nota resalta que el jefe de Estado recordó que en la anterior visita de Kolokoltsev, en noviembre de 2023, el país sufría el recrudecimiento del bloqueo económico, campañas de intoxicación mediática y su inclusión en la lista unilateral de supuestos patrocinadores del terrorismo, situación que —subrayó— persiste con mayor complejidad tras los sucesos del 3 de enero.

En las conversaciones, especifica el texto, participaron por la parte cubana el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y otros altos oficiales de la institución, mientras que la delegación rusa estuvo integrada además por Víctor Koronelli, embajador en La Habana, y el General Mayor de Servicios Internos Alexandr A. Nikolaev, entre otros altos oficiales de la institución.