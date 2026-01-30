Rechaza CLACSO orden ejecutiva de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 30 ene (ACN) El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y sus centros miembros en Cuba rechazaron hoy la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que declaró a la Isla como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional, precisó la institución desde su página web en un comunicado.

Por su importancia, la ACN reproduce íntegramente la información.

“Cuba no es una amenaza a Estados Unidos, es un símbolo de solidaridad antiimperialista”

La orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que pretende declarar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional se sostiene sobre un entramado de mentiras, acusaciones infundadas y argumentos insostenibles. Tal afirmación, marcada por la soberbia imperial, desnuda la naturaleza genocida de la élite gobernante estadounidense y busca justificar el incremento brutal y desmedido de un asedio prolongado, mediante sanciones secundarias y extraterritoriales que violan de manera flagrante los principios esenciales del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

Cuba no constituye amenaza alguna para Estados Unidos ni para ningún otro país del mundo. Muy por el contrario, el prestigio internacional de la política exterior de la Revolución Cubana es ampliamente reconocido en foros multilaterales y por la mayoría de las naciones que integran la comunidad internacional. Cuba defiende la igualdad soberana y el derecho inalienable de todos los Estados a la autodeterminación. Cuba practica la solidaridad, respalda las causas justas y se pronuncia firmemente contra el neocolonialismo. Los principios de antiimperialismo, anticolonialismo, internacionalismo solidario y defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación —incluido el derecho de cada pueblo a elegir su sistema político y económico— guían la política exterior cubana y su relación con el mundo. Ese reconocimiento internacional, ganado con coherencia y dignidad, resulta intolerable para un imperio decadente que actúa con absoluto desprecio hacia la institucionalidad internacional y las normas básicas de convivencia entre naciones.

Los Centros Miembros de CLACSO en Cuba rechazamos con la mayor firmeza la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, la infame declaración que califica a Cuba como amenaza a su seguridad nacional y las acciones derivadas de ella, destinadas a restringir aún más el acceso del pueblo cubano a los recursos indispensables para su bienestar y desarrollo. Condenamos igualmente el prolongado bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales que por más de seis décadas han castigado injustamente a Cuba. Ningún gobierno tiene derecho a privar a un pueblo de bienes y servicios esenciales con el propósito de imponer un cambio de régimen. La renovada agresividad de la política estadounidense contra Cuba responde únicamente a los intereses de élites corruptas que lucran con el sufrimiento de los pueblos y bloquean las posibilidades de un relacionamiento respetuoso y en igualdad de condiciones, que en realidad podría beneficiar tanto al pueblo cubano como al estadounidense.

Invitamos a la amplia comunidad intelectual de CLACSO y a quienes consideren esta denuncia como un justo empeño en defensa de la soberanía cubana y de todas las naciones, a expresarse contra la injusta y cruel política de Estados Unidos contra Cuba.

Comité Directivo de CLACSO y Centros cubanos miembros de CLACSO

30 de enero de 2026