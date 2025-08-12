Realizará juventud habanera gran acampada por Fidel

La Habana, 12 ago (ACN) La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) convocan para esta noche a una acampada gigante para celebrar el Día Internacional de la Juventud y el aniversario 99 del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

De acuerdo con la información publicada en medios nacionales, en áreas de la Ciudad Deportiva, sitio escogido para el festejo, se prevé capacidad para que más de 10 mil personas disfruten de agrupaciones musicales, ferias y atracciones que estarán disponibles para compartir en familia durante la velada de homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, a partir de las 4:00 p.m.

La UJC, principal coordinador a cargo de la organización de la acampada, dispone del apoyo del Partido y el Gobierno de la capital para garantizar los aseguramientos de recursos necesarios para realizar esa actividad festiva incluida en el programa en saludo al centenario de Fidel, a celebrarse el próximo año.

El público podrá disfrutar de exhibiciones deportivas, saltos en paracaídas, muestras de habilidades de equitación y la música bailable con presentaciones de diversas agrupaciones.

En las siguientes horas se compartirán más informaciones relacionadas con este evento, para el cual se aseguran apoyo de transporte público que posibilite la llegada de públicos de municipios alejados de la Ciudad Deportiva, la atención médica, la oferta de puntos de venta de la gastronomía y el Orden Interior.