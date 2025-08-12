Comprometidos jóvenes santiagueros con presente y futuro de Cuba

Santiago de Cuba, 12 ago (ACN) Los jóvenes santiagueros de hoy con sus acciones diarias anuncian al mundo el cambio de los tiempos, pero reiteran que persisten las mismas ansias y sueños de las generaciones de revolucionarios.

Desde disímiles escenarios productivos, históricos, políticos y de Salud las nuevas generaciones celebran el Día Mundial de la Juventud, conscientes de que ellos son la continuidad de la Revolución.

El mayor desafío de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) es parecerse más a sus integrantes, que los jóvenes sientan el acompañamiento, cercanía, motivación por integrar sus filas y también por ser participantes activos del desarrollo socioeconómico, expresó a la Agencia Cubana de Noticias Yaima Godínez Sánchez, primera secretaria del Comité Municipal de esa organización en San Luis, quien ratifica que los pinos nuevos son presente y futuro.

Adrián Domínguez Guerra, campesino de la cooperativa de créditos y servicios Rafael Hernández, señaló que festejan esta jornada enfrentando con audacia, valentía y humanidad los desafíos diarios en el afán por contribuir a la sustitución de importaciones y a la producción de alimentos, con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria.

Hay múltiples ejemplos, muchas veces anónimos, que muestran el compromiso de la juventud con su tiempo y la historia, pues estamos dispuestos a defender y trabajar por el perfeccionamiento del proyecto cubano, manifestó Isainiliedis Lescay Pelegrín, miembro del Buró Municipal de la UJC en ese territorio.

De acuerdo con Rachel García Oliva, profesora del Centro Universitario Municipal y presidenta local del Movimiento Juvenil Martiano, con las ideas de José Martí y Fidel Castro como estandartes, los estudiantes, pioneros y jóvenes demuestran que la obra revolucionaria compromete y exige más trabajo, estudio, consagración, disciplina, combatividad y participación.

El Día Internacional de la Juventud se conmemora anualmente el 12 de agosto desde 2000 y fue aprobado el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.