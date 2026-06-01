Reafirmó Díaz-Canel compromiso de proteger infancia cubana

La Habana, 1 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy a los niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia, a quienes, aseguró, "cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano evocó el pensamiento del Héroe Nacional José Martí, quien afirmó que en los niños habita la esperanza y que “ellos son los que saben querer”.

Felicitamos a las niñas y niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia. Los cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro.



Con gran justeza dijo José Martí que en ellos habita la esperanza, y que ellos son los que saben querer; en esta última definición, el Apóstol… pic.twitter.com/hFg31PLjaz — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 1, 2026

En esta última definición, el Apóstol estaba hablando de nobleza, de sinceridad, y de una inventiva de cara al mundo que los adultos siempre deberíamos contemplar y hasta imitar, escribió Díaz-Canel.

El Presidente subrayó “nuestro compromiso, nuestro desvelo, es protegerlos de tanta barbarie que sufre el mundo y que hoy nos acecha. La alegría de cada niño cubano es sagrada, y la seguiremos defendiendo a pesar del bloqueo feroz con que el imperialismo se ensaña. ¡Muchas felicidades, pequeños gigantes!”.

El Día Internacional de la Infancia fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956 como una jornada consagrada a la fraternidad y la comprensión entre los niños de todo el mundo, y a recordar que todos tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar donde hayan nacido.

El Estado cubano mantiene como prioridad la protección integral de la infancia, con programas de salud y educación gratuitos, el programa Materno Infantil (PAMI), el programa “Educa a tu Hijo” y los Círculos Infantiles, creados en 1961 para garantizar la atención de los niños desde edades tempranas y posibilitar la incorporación de las madres trabajadoras a la vida laboral.

En enero de 2026 entró en vigor la Ley 178 de 2025, el Código de la niñez, adolescencias y juventudes, que fortalece las garantías legales para la protección integral de estos grupos etarios en coherencia con la Constitución de la República de 2019.