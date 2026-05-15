Reafirma Fiscalía compromiso con la protección de las familias

La Habana, 15 may (ACN) En ocasión de celebrarse este 15 de mayo el Día Internacional de las Familias, la Fiscalía General de la República (FGR) y sus estructuras a todos los niveles patentan hoy el deber constitucional asignado y la alta prioridad que le concede a la protección de esa célula fundamental de la sociedad.

Cada 15 de mayo, por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional de las Familias.

Para el año 2026, el tema central —“Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil”— llama a invertir en políticas integradas que reduzcan disparidades y garanticen un desarrollo saludable a cada niña y cada niño.

Para Cuba, esta fecha es una oportunidad para reafirmar que la familia —en cualquiera de sus formas— constituye la célula fundamental de la sociedad, y para valorar el sólido andamiaje jurídico e institucional construido por la Revolución, desde la Constitución hasta las políticas sociales más recientes.

En correspondencia con este principio, la institución recordó en su sitio web que la Constitución de la República dispone a este respecto en su artículo 81: “toda persona tiene derecho a formar una familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera que sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines”.

De esta manera, los artículos 86 y 87 de la carta magna blindan en particular a la infancia y a los jóvenes cuando establece que “el Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a los niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernen”.

El artículo 87 reconoce por su parte a las personas jóvenes como “activos participantes en la sociedad” y ordena crear las condiciones para su desarrollo integral.

Las personas adultas mayores y en situación de discapacidad también encuentran amparo directo y son objeto de particular atención a través de los artículos 88 y 89 que obligan al Estado, la sociedad y las familias a proteger, asistir y facilitar las condiciones para elevar su calidad de vida, respetar su autodeterminación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, promoviendo su integración y participación social.

Insiste el órgano que a esta voluntad política se han sumado otros textos legales y políticas públicas del Estado y el Gobierno cubano para dar respuesta y ampliar estas máximas como son el Código de las Familias, la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, entre otros.

En cuanto a lo que compete a la FGR, esta se erige como garante de los derechos de las familias por mandato del artículo 156 de la Constitución de la República, que la establece como el órgano del Estado que tiene como misión fundamental “ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como, velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos".

En el ámbito familiar, esa misión se traduce en acciones concretas y cotidianas como son la Resolución No. 33 que creó desde 2016 la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, con el objetivo de potenciar la atención de las problemáticas que afectan a las familias y ofrecer respuesta especializada a los sectores en situación de vulnerabilidad, particularmente niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.

La Fiscalía participa activamente además en la implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, contribuyendo a la articulación del nuevo Sistema de Protección Integral y al seguimiento de las políticas públicas en esta materia.

Como parte de estas acciones, en 2025 el órgano realizó acciones para el control al cumplimiento de la legalidad dirigida a la protección de los derechos y salvaguardias de las garantías establecidas en la Constitución de la República, para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Muestra de ello, en el período se realizaron mil 118 visitas de control de la legalidad a centros de conducta y de asistencia social de menores de edad, centros provinciales de protección social, hogares de ancianos y casa de abuelos.

De igual manera impulsaron estudios de la legalidad dirigidos a identificar las principales problemáticas que enfrentan los niñas, niños y adolescentes vinculados a las situaciones que los afectan, como víctimas de delitos y de otras situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, intervino en siete mil 966 procesos, principalmente en materia civil y familiar, como divorcios, guarda y cuidado de hijos menores de edad y reconocimiento de la unión de hecho afectiva, que constituyeron el 65 porciento (%) del total, tomando parte también en siete mil 668 audiencias en los Tribunales en materia civil y de familia.

No obstante, la protección a las familias cubanas no es una conquista estática; es un ideal que se defiende cada día frente a desafíos como el envejecimiento poblacional, las limitaciones económicas derivadas del bloqueo y la necesidad de seguir transformando patrones culturales que toleran la violencia o la discriminación en el ámbito doméstico.

En el Día Internacional de las Familias, la Fiscalía General de la República ratifica su compromiso inclaudicable con la defensa de la legalidad socialista y con la protección de cada familia, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven y de cada persona adulta mayor, en correspondencia con el ideal martiano de que la verdadera justicia empieza por quienes más amamos y por quienes más necesitan ser cuidados.