Detallan adecuaciones del transporte en escenario energético actual

La Habana, 15 may (ACN) Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte de Cuba, informó hoy sobre la adopción de nuevas decisiones en el sector ante la actual situación energética en el país, a raíz del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y su variante de persecución energética.

En conferencia de prensa en la sede del Ministerio del Transporte (Mitrans), Rodríguez Dávila explicó que las medidas responden a un reajuste necesario de servicios de los principales operadores del renglón ante el déficit de combustible y lubricantes, y la falta de disponibilidad de piezas de repuesto y demás componentes necesarios.

Detalló que las acciones buscan contrarrestar los impactos del cerco energético, mantener cierto nivel de atención a las funciones esenciales, y avanzar en el impostergable cambio de la matriz energética, a partir de la aplicación de la ciencia e innovación como formas para lograr esos propósitos en la esfera.

Como prioridades, el ministro enumeró los aseguramientos a la transportación de cargas esenciales para la vida de la nación, la atención a las necesidades de transportación de los pasajeros vinculados con la salud y la educación, el impulso a proyectos en marcha, mediante financiamiento del Fondo para el Sostenimiento y Desarrollo del Transporte Público, entre otras acciones que contribuyan a la búsqueda de proveedores alternativos y a flexibilizar y reducir burocracia.

En cuanto a la transportación internacional de pasajeros, se prevé mantener el aseguramiento de la operación de los aeropuertos con los requerimientos de las aerolíneas que siguen operando en Cuba, así como la seguridad de la navegación en el espacio aéreo cubano, y garantizar la descarga rápida de los buques que arriben con mercancías al país.

Con respecto a la transportación aérea nacional, aclaró el ministro que se mantendrán los enlaces aéreos mientras las condiciones lo permitan, y el aseguramiento por vía automotor de los colaboradores cubanos en el exterior a su ingreso a la nación.

Señaló que se mantendrán los flujos actuales en el movimiento marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó, y las salidas de ferrocarriles y ómnibus nacionales hasta el próximo martes 16 de junio, con la voluntad de cumplir el principio de respetar y garantizar todas las capacidades que están comercializadas y disponibles hasta ese día.

A partir de esta fecha será necesario aplicar ajustes hacia la disminución de los servicios, y desde el 17 de junio cambiará la forma de comercialización de las capacidades, desapareciendo la posibilidad a través de las aplicaciones, y realizándose estas en coordinación con los gobiernos locales, en función de prioridades y necesidades urgentes de traslados en cada territorio, con vistas a brindar, en la medida de las posibilidades, soluciones para contener el deterioro y afectación en los servicios.

De igual manera, se mantienen suspendidas las listas de espera ante la reducción drástica en las salidas y la indisponibilidad de pasaje.

Según el titular del Mitrans, la transportación local responderá a las adecuaciones de las autoridades de cada territorio, tomando en cuenta la disponibilidad y capacidades.

Patentó la voluntad de mantener las transportaciones de escuelas especiales hasta el cierre del curso escolar, el servicio especializado de transportación para trabajadores de la salud y el de microbuses y Gazelles en las provincias donde operan actualmente, así como los traslados de pacientes de hemodiálisis, para lo cual resulta imprescindible acelerar la puesta en servicio de 200 autos eléctricos destinados a este propósito.

Como vía alternativa, Rodríguez Dávila instó a aprovechar al máximo los servicios de los triciclos eléctricos, tanto estatales como no estatales, en función de las rutas de mayor necesidad de la población, para lo cual se agiliza la expedición de licencias para la prestación de servicios con medios eléctricos y en los avances en la construcción de estaciones de carga.

Eso, valoró, se corresponde con la postura del país de no detenerse, seguir buscando alternativas y soluciones para rebasar este momento con inteligencia y especial enfoque en el bienestar del pueblo, aunque con claridad de que son muchas las insatisfacciones, mucho lo por hacer, pero no decaer en el empeño de seguir trabajando para mitigar los efectos de la situación en esta población.

Acompañaron al ministro en la conferencia otras autoridades del sector y representantes del sistema de empresas asociados al mismo.