Realizan Ejercicio Meteoro 2026 en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, 15 may (ACN) Con un ejercicio demostrativo para la extinción de un posible incendio provocado por ataques aéreos del enemigo a la Empresa de Cepillos y Artículos Plásticos Juan Antonio Márquez (Cepil) se dio inicio a una de las actividades fundamentales del Ejercicio Meteoro 2026 en Ciego de Ávila.

En la dinámica, el fuego provocado por las metrallas del agresor incendió uno de los almacenes de la fábrica, ante lo cual se activó la brigada contra incendios de la entidad para sofocar el siniestro hasta la llegada del Comando de Bomberos.

Durante el desarrollo de este ejercicio se aplicó correctamente el aviso de la alarma aérea y también varios trabajadores heridos fueron asistidos con primeros auxilios por integrantes de la Cruz Roja cubana.

Entre los objetivos de esta preparación práctica en Cepil se encuentra entrenar al personal de la entidad para enfrentar situaciones excepcionales tanto en tiempo de paz como de guerra, así como también ante cualquier tipo de desastres.

Participaron en el desarrollo y evaluación de esta actividad preparatoria como parte del Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastres Meteoro 2026, Julio Gómez Casanova y Alfre Menéndez Pérez, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, junto a demás miembros de estructuras defensivas del municipio y la zona de defensa.

Al término de esta preparación, desde el Ministerio del Interior en la provincia entregaron un reconocimiento al colectivo de la empresa Cepil por su destacada participación durante la Semana Nacional de Protección contra Incendios.

Asimismo, en la presente jornada se dio una preparación y actualización a los miembros del Consejo de Defensa Provincial acerca de importantes temas vinculados a la temporada ciclónica, la sequía, la situación higiénico epidemiológica del territorio, la alimentación y el abasto de agua.