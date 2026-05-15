Isla de la Juventud evoca a Fidel y excarcelación de los moncadistas

Nueva Gerona, 15 may (ACN) En el contexto conmemorativo del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz (1926-2016), Isla de la Juventud evocó hoy esta fecha de memoria y compromiso, al arribar a los 71 años de la excarcelación de los moncadistas del Presidio Modelo.

La jornada, presidida por las máximas autoridades del municipio especial, estuvo marcada por la reafirmación de principios revolucionarios y la continuidad histórica.

Tal como los jóvenes del Moncada convirtieron la prisión en escuela y tribuna, el pueblo pinero se compromete a transformar cada obstáculo en oportunidad, cada carencia en impulso creador y cada agresión en motivo para reafirmar su adhesión a la Revolución, afirmó en su intervención Yander Zayas Pérez, integrante del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Enfatizó el dirigente partidista que ese compromiso se traduce en las más de 46 mil firmas que respaldaron el movimiento Mi Firma Por la Patria, genuina expresión de que la segunda ínsula cubana mantiene su posición de vanguardia en la defensa del presente y el futuro de la nación.

En su alocución corroboró las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC, cuando dijo: “Ante las amenazas externas, nuestra respuesta será siempre la misma: más unidad, más resistencia, más confianza en la victoria.”

Asimismo, denunció el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético de Estados Unidos como intentos de asfixiar al país, pero reafirmó que no lograrán apagar la luz de Cuba.

Refirió Zayas Pérez que la historia del Presidio Modelo recuerda que, desde la llegada de Fidel en octubre de 1953, los moncadistas transformaron la cárcel en semilla de futuro: fundaron la Academia Ideológica Abel Santamaría, levantaron la biblioteca Raúl Gómez García y organizaron una cooperativa que fortaleció la solidaridad.

Esa conducta, marcada por la firmeza de principios y la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad, sigue siendo guía para las generaciones actuales, subrayó.

En el centenario de Fidel, la evocación de aquel 15 de mayo se convierte en símbolo de continuidad: Cuba no se doblega, Cuba no se rinde, Cuba sigue de pie defendiendo su derecho a existir libre y soberana, finalizó el orador.