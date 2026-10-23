Reabre Centro Nacional de Rehabilitación Visual en Bejucal (+ Fotos)

La Habana, 23 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, encabezó este jueves en Bejucal, Mayabeque, la reapertura del Centro Nacional de Rehabilitación para personas ciegas y con baja visión, en ocasión del aniversario 36 de su fundación por iniciativa del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Según precisaron fuentes de Presidencia desde su web, Díaz-Canel destacó en el libro de visitas que la institución nació de la idea emancipadora y humanista de Fidel, sostenida por la voluntad política y la solidaridad, principios que distinguen a la Revolución cubana.

El mandatario subrayó que la reapertura, coincidente con el centenario del natalicio de Fidel, constituye un hecho de compromiso y continuidad en defensa de la justicia social.

El Centro, ubicado en Bejucal, provincia de Mayabeque, reinicia sus labores con la formación de instructores de rehabilitación que extenderán sus conocimientos a comunidades de todo el país.

Jorge Luis Cala Ledesma, presidente de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI), declaró que la institución retoma su misión de desarrollar procesos de rehabilitación integral para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad visual.

Cala informó que se implementará un Curso de Formación de Formadores, destinado a replicar en las comunidades los saberes adquiridos, y anunció que se trabajará también en la rehabilitación de personas con sordoceguera mediante una guía especializada.

El dirigente añadió que se actualizaron los planes de estudio y se elaboró un documento metodológico ajustado al contexto cubano y a programas internacionales, como el Manual de Rehabilitación de la Unión Latinoamericana de Ciegos.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Jesús Otamendiz Campos, resaltó que la Educación Especial en Cuba es parte consustancial del sistema educacional, con maestros preparados para atender la diversidad y garantizar que ningún niño quede fuera del aprendizaje.

Otamendiz denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos limita el acceso a medios técnicos como máquinas braille, medicamentos específicos y sillas de ruedas, afectando directamente a las personas con discapacidad.

El titular del MTSS reafirmó que la Revolución cubana mantiene como principio la inclusión y que no cejará en su empeño de que nadie quede atrás.