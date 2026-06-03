Raúl Castro Ruz: Escudo y espada de la Revolución cubana

Sancti Spíritus, 3 jun (ACN) Pocos legados son tan profundos como el del General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien durante más de seis décadas ha sido escudo y espada de la Revolución, dijo hoy Osmundo Martínez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Sancti Spíritus, en la Asamblea Solemne del Poder Popular celebrada en el contexto de los 95 años del líder y los 512 de esta urbe.

Presidida por símbolos entrañables para los espirituanos como la foto original autografiada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la inauguración del hospital Camilo Cienfuegos y las guayaberas de ambos guerrilleros donadas a la casa donde se resguarda una amplia colección de la camisa, la sesión tuvo como motivación especial el medio siglo de los órganos locales del Poder Popular.

Martínez evocó al Raúl que impulsó la actualización del modelo económico cubano, sentó en la mesa de diálogo al gobierno de los Estados Unidos y dejó claro que se puede negociar “sin ceder un ápice” la soberanía; recordamos al General de Ejército como quien recuerda a un padre de la Patria, con orgullo, con cariño, con el compromiso de continuar su obra.

Al rememorar la fecha fundacional de la otrora villa del Espíritu Santo este 4 de junio, el dirigente partidista destacó que esta es una ciudad de hombres y mujeres que nunca se han doblegado ante las adversidades y resaltó que, al igual que Raúl, ha sabido crecerse sin rendirse.

Bárbara Mínguez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, resaltó que, aun en las condiciones más complejas, este es un pueblo trabajador y solidario; mientras, convocó a todos a sentirse parte imprescindible de un proyecto de comunidad que busca, con sus matices y su diversidad cultural, preservar y revitalizar sus espacios más representativos.

Como parte de la ceremonia que aconteció en el Teatro Principal de la localidad, Luis Rafael González Dueñas, delegado que sobresale por su vínculo con los electores, recibió la Distinción de Hijo Ilustre; la Colmena Dueños de la Felicidad e Ignacio Pérez González, la Llave de la Ciudad; y el fotorreportero de la Agencia Cubana de Noticias Oscar Alfonso Sosa y el Hospital Pediátrico José Martí Pérez, el Escudo de la Ciudad.

Fundada el 26 de julio de 1969, la institución sanitaria cuenta con nueve salas de hospitalización, entre ellas la de Cuidados Intensivos, de referencia nacional; en tanto, en lo que va de 2026 mantiene en cero la tasa de mortalidad infantil en menores de un año, lo que contribuye, a su vez, a los indicadores que registra Sancti Spíritus en este programa y que están considerados los mejores del país.

Durante la sesión solemne, seis delegados del Poder Popular en el territorio recibieron el agasajo de su pueblo por su labor meritoria durante más de tres décadas, además de María Antonieta Jiménez Margolles, Historiadora de la Ciudad, y los septetos Espirituano y Juvenil.