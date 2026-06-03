Matanzas, 3 jun (ACN) Hace 95 años nació un niño llamado Raúl Castro Ruz, es por ello que este día es de esos inolvidables para la Historia de Cuba, refirió hoy Olga Lidia González Monguía, especialista del Museo Palacio de Junco, durante la inauguración de la muestra "Raúl Castro: Rebeldía y Patriotismo", develada en ocasión del cumpleaños del General de Ejército.

La imagen de Raúl y el zambrán con la rúbrica del eterno ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entregado en junio de 1962 al Sindicato de los Trabajadores Agrícolas y usado por el entonces Comandante Raúl Castro en las montañas de Oriente, conformaron la exposición que desde esta mañana se exhibe en uno de los salones del Palacio de Junco.

Aquí todo nuestro amor, todo nuestro respeto y todo nuestro cariño hacia ese hombre tan estimado, expresó González Monguía, tras la inauguración de la muestra de manos de Mirta Pardo Junco y Carlos Manuel Acevedo, integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), junto a una de las estudiantes del Instituto Politécnico Antonio Guiteras Holmes.

Es un orgullo poder celebrar el cumpleaños 95 del General de Ejército; Raúl es, como alguien dijo, su mejor alumno, porque supo seguir los postulados de su hermano, que no eran otros que los postulados de Martí, sostuvo Carlos Manuel Acevedo, combatiente de Matanzas.

Participaron además en el homenaje Noslén Gonzalez, subdirector provincial de Cultura, así como una representación de los estudiantes del Instituto Politécnico Antonio Guiteras Holmes y trabajadores de la institución anfitriona.