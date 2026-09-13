Ratificó Díaz-Canel la defensa como prioridad en Alamar Este

La Habana, 11 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, destacó este viernes a la defensa como primera prioridad del país, al intercambiar con el Consejo de Defensa de Zona de Alamar Este durante la jornada del Día Nacional de la Defensa.

El mandatario calificó de profundo y de calidad el trabajo de esa estructura en la organización de fuerzas y medios para la protección de la población, en un contexto marcado por nuevas declaraciones hostiles del gobierno de Estados Unidos, precisaron fuentes de Presidencia desde su web institucional.

Acompañaron al Jefe de Estado Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, junto a otros miembros del Buró Político.

Participaron además los generales de cuerpos de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y del Minint, respectivamente; y los generales de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros; y Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; además de Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial.

Díaz-Canel indagó sobre ejercicios prácticos de la población en Micro X, dirigidos a conocer sitios de protección y medidas de seguridad, con énfasis en la participación comunitaria.

En un área de más de nueve kilómetros cuadrados y con cerca de 36 mil habitantes, la zona de defensa cuenta con más de 40 brigadas de producción y defensa, organizadas por circunscripciones y centros económicos y sociales.

Ernesto Cruz Rivero, presidente del Consejo de Defensa de Zona, informó sobre el completamiento de plantillas, la organización del aviso y la protección de la población, así como avances en tareas económicas y sociales.

Señaló que disponen de 85 hectáreas para la producción de alimentos, con aportes de la cooperativa agropecuaria y de patios y parcelas, además de iniciativas locales para la higiene y la recogida de desechos sólidos.

Sobre el abasto de agua, Cruz Rivero explicó que la comunidad ha asumido acciones como la supresión de salideros, mientras avanza el programa nacional para mejorar este servicio en la capital.

En el ámbito político e ideológico, mencionó la labor de la Red Juvenil Comunitaria, actividades deportivas y recreativas, y el impacto del movimiento Mi Barrio por la Patria, liderado por delegados del Poder Popular.

En las conclusiones, Díaz-Canel subrayó la importancia de implementar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas, con participación activa de la población en las comunidades.