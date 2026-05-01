Ratifican los cubanos un Primero de Mayo de victoria

La Habana, 1 may (ACN) La convicción de los cubanos de resistir, crear y vencer frente a las dificultades que impone la hostilidad de Estados Unidos quedó patente hoy con la masiva participación del pueblo capitalino en la celebración en saludo del Día Internacional de los Trabajadores.

Encabezaron la movilización de más medio millón de personas hasta la Tribuna Antiimperialista el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en una jornada que reafirmó además la voluntad popular de la mayor de las Antillas por la paz y en defensa de la soberanía e independencia ante las reiteradas amenazas de la administración norteamericana.

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En el acto, epicentro de los festejos que protagoniza la Isla en este día, se dió cierre formal al proceso impulsado por la sociedad civil cubana "Mi firma por la Patria" que logró recolectar las rúbricas de más de seis millones 300 mil compatriotas, unidos por el sentir antibélico y el compromiso con los principios fundacionales de la nación, en contraposición a la narrativa agresiva de Washington.

A propósito de este suceso, se le hizó entrega al General de Ejército y al Primer Secretario del Partido de cuadros con libros de firmas rellenados por la población a manera de representación simbólica de los patriotas que estamparon de esta manera su lealtad a la independencia y soberanía de la nación caribeña, a lo largo y ancho del archipiélago.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), quién destacó que las postales de este viernes es un sí por Cuba, respuesta que han dado los obreros en toda la geografía insular llenando las plazas y calles en todo el país en concentraciones coloridas e inspiradoras.

El representante sindical afirmó que las amenazas de la extrema derecha se estrellaran contra la estirpe mambisa y rebelde del pueblo cubano, que ha decidido poner al ser humano y la solidaridad en el centro de su brújula.

Ante el contexto de presiones, apuntó Colina Rodríguez que Cuba sigue alzándose como un faro de esperanza, cuya mayor arma es ese ejemplo de llevar un paradigma diferente al resto del mundo y eso, precisamente, es lo que han querido destruir sus enemigos a toda costa.

El dirigente resaltó que el costo financiero del bloqueo asciende a miles de millones de dólares y un prejuicio humano incalculable, a la vez que alertó sobre la dimensión mediática que procura atribuir las causas de las dificultades a la dirección del país y promover así la intoxicación informativa contra la Isla.

Este Primero de Mayo confirma que estamos aquí, que no solo resistimos, sino que creamos, innovamos y vencemos ante la adversidad, y con la idea cardinal para seguir adelante de qué la Patria se defiende, incluso fusil en mano si fuera preciso, concluyó.

Más allá de la capital, la ocasión fue acompañada en diversos puntos del territorio nacional por miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, representantes del Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunista, las organizaciones de masas, estudiantiles y sociales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios.

A la conmemoración asistieron también 827 amigos de Cuba, en representación de 38 países, así como delegaciones de 152 organizaciones sindicales y solidarias.