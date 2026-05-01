Condenan en Holguín asedio económico a Cuba (+Fotos)

Holguín, 1 may (ACN) Los trabajadores y sus familiares de Holguín denunciaron hoy el asedio económico de los Estados Unidos a Cuba y ratificaron que la soberanía nacional no cede ante presiones externas, durante el desfile por el Primero de Mayo encabezado por Salvador Valdés Mesa, integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de la República, .

Con la convicción de ser motor productivo del país, miles de trabajadores de 15 gremios sindicales se congregaron desde el amanecer en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García para celebrar la efeméride internacional y exigir a viva voz el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla.

Idalmis Serrano Gómez, secretaria provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), destacó en las palabras centrales que la fecha se celebra en un contexto complejo ante el cual el movimiento sindical demuestra resiliencia y patriotismo al reafirmar de forma unánime que la patria se defiende.

En esta ocasión, la jornada estuvo dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, al aniversario 65 de la victoria en Playa Girón y a los 50 años de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), resaltó.

Serrano Gómez señaló que, frente al recrudecimiento de la política injerencista de la nación norteamericana, el movimiento de innovadores aporta soluciones vitales para reducir las afectaciones económicas, mantener la vitalidad de máquinas y equipos imprescindibles, elevar la eficiencia energética y optimizar los procesos industriales en el territorio.

Para festejar la efeméride, la organización realizó amplias jornadas de aporte y reconocimiento, entre ellas la feria Soluciones Cuba y actividades de movilización para contribuir con la producción de alimentos, así como la higienización en hospitales, centros laborales y procesos productivos, agregó.

Cargados de banderas y consignas, a la marcha se sumaron estudiantes, excombatientes y familias, representando todas las esferas del desarrollo socioeconómico de la región nororiental.

También comparecieron los 31 colectivos que ostentan la condición de Vanguardia Nacional y aquellos reconocidos por su Proeza Laboral, entre los que sobresalieron la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería número 17 y el Aeropuerto Internacional Frank País.

El sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca encabezó el desfile, sector que este año descolló por sus resultados productivos con la obtención por parte de varias entidades de la placa conmemorativa Colectivo en Centenario, entre ellas la Cervecería Bucanero S.A., la Empresa Pesquera y la Productora y Distribuidora de Alimentos.

Asistieron al festejo también los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Inés María Chapman, vice primera ministra; y Joel Queipo Ruiz, primer secretario en la provincia; Eugenio Ravilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental; Manuel Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, junto a otras autoridades gubernamentales y políticas.

En medio del complejo contexto energético que atraviesa Cuba, en las restantes 13 cabeceras municipales y 52 comunidades los trabajadores se hicieron eco de la celebración, consolidando los desfiles y concentraciones como actos de legítima defensa obrera frente a las agresiones externas.