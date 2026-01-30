Programa Mundial de Alimentos visualiza en Cuba aliado estratégico

La Habana, 30 ene (ACN) Representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) expusieron la necesidad de continuar construyendo alianzas con Cuba para la seguridad alimentaria, como parte del seminario dedicado al vínculo con el sector no estatal del país.

María Soledad Santos de Souza, experta de la Oficina Regional del PMA en Panamá, explicó recientemente que la colaboración con otras organizaciones y empresas, basada en valores compartidos, objetivos comunes y compromiso mutuo genera beneficios sostenibles para las comunidades, provocando un impacto social.

Añadió que los lazos de cooperación que desarrolla el PMA en Cuba y en otros países se reflejan a través de un ecosistema que incluye gobierno, organizaciones no gubernamentales e institucionales, agencias de Naciones Unidas, la academia, el individuo y el sector privado, que cuentan con gran fuerza.

Santos de Souza destacó que la importancia del sector no estatal radica entre otros aspectos en que no solo aportan recursos, sino que también suman innovación, rapidez y soluciones basadas en el mercado para combatir el hambre.

Argumentó que el trabajo con las nuevas formas de gestión posibilita diseñar en conjunto iniciativas que aprovechen las fortalezas de cada aliado para generar un cambio duradero.

De acuerdo a lo expuesto por el PMA en el evento recién concluido, se reconoce el papel de los nuevos actores económicos de la mayor de las Antillas dentro de la seguridad alimentaria y las relaciones con este grupo se identifican como una oportunidad para fomentar estratégias en beneficio de la sociedad.

Según lo presentado, estas acciones de intercambio permitirán impulsar las líneas de trabajo del PMA en el archipiélago cubano, estructuradas en sistemas alimentarios locales resilientes, protección social, educación para una nutrición saludable, manejo de desastres y respuesta a emergencias.

Desde 1963, con la ayuda a los afectados por el huracán Flora, el PMA ha estado vinculado con Cuba, a partir de su apoyo al país caribeño en diferentes iniciativas de progreso y hasta la actualidad ese acompañamiento se ha materializado en 26 operaciones de emergencia y 12 proyectos.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es la organización humanitaria más grande del mundo, que salva vidas en emergencias y da asistencia alimentaria para construir un camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad de poblaciones que se están recuperando de conflictos, desastres y derivados de los impactos del cambio climático.