Primer Ministro: La Revolución cubana sigue combatiendo (+Fotos)

La Habana, 26 jul (ACN) La Revolución cubana sigue combatiendo y sin renunciar a construir una sociedad soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, aseguró hoy, en Ciego de Ávila, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, en las palabras centrales del acto por el aniversario 72 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En este Día de la Rebeldía Nacional, en presencia del General de Ejército Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, el jefe de Gobierno reiteró la convicción inquebrantable de la victoria ante los desafíos y la capacidad de sobreponerse a cada obstáculo como parte inseparable de nuestra identidad nacional.

Marrero Cruz reafirmó la fidelidad a las ideas del Apóstol José Martí, el Comandante en Jefe Fidel Castro y el General de Ejército Raúl Castro, una continuidad basada en la lealtad a los principios de la Revolución.

Aquí no hay cabida para el derrotismo. Sepan, quienes se empeñan en destruir la Revolución, que #Cuba no se rinde, no claudica, no se pone de rodillas frente a nadie. Nuestra dignidad nacional no es negociable y la defenderemos al precio que sea necesario.#LaLuchaNoHaCesado pic.twitter.com/IKepnRRDm8