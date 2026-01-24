Presidió Díaz-Canel Plenos del PCC en Matanzas y Mayabeque

La Habana, 24 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), encabezó este viernes los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales de esa organización política en Matanzas y Mayabeque, destaca hoy el diario Granma.

Según el reporte, centraron la agenda tareas medulares del país en tiempos complejos en los que se acrecientan las amenazas del imperialismo contra Cuba, como la defensa de la patria, la estabilidad del sistema eléctrico nacional, y la producción de alimentos, incluyendo el programa cañero-azucarero.

La calidad de los servicios a la población y el enfrentamiento a las indisciplinas, la corrupción y las ilegalidades también ocuparon a los militantes en ambas reuniones, en las que participó Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, entre otros dirigentes.

Miembros de los comités provinciales, directivos locales y militantes de base evaluaron la implementación en sus territorios de los acuerdos del recién celebrado XI Pleno del Comité Central del PCC, los resultados del trabajo del Partido y los territorios en 2025, y los compromisos para avanzar en 2026.

Como en los diez plenos que se habían realizado hasta este jueves, Díaz-Canel compartió este viernes reflexiones medulares sobre la labor partidista en estos momentos, precisa el periódico.

El Presidente reiteró el llamado a fortalecer la unidad y a evitar la autocomplacencia, y pidió no atribuirle al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos todas las dificultades por las que atraviesa Cuba, porque también existen causas internas, derivadas del propio actuar.

Aseveró que existen experiencias exitosas en el país que, bajo las mismas condiciones del cerco estadounidense y la escasez, logran salir adelante; por tanto, la pregunta obligatoria sigue siendo: ¿si ellos pueden, por qué otros no?

En los dos encuentros, Morales Ojeda insistió en lo imperioso de cumplir con lo emanado del XI Pleno del PCC, y señaló la urgencia de cumplir esos acuerdos, como garantía de la supervivencia de la Revolución cubana.

Instó a reflexionar sobre el papel de los núcleos y la militancia a partir de una pregunta ineludible que debemos hacernos todos: «¿Qué hemos hecho, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo?», refiere Granma, órgano oficial del Comité Central del PCC.

Estas no pueden ser unas reuniones más, sino acicate para cambiar la forma de pensar y asumir un modo de actuar diferente, expresó Morales Ojeda, y llamó a revisar qué debe hacerse de forma distinta, desde el concepto del Primer Secretario de promover discusiones fuertes, pero marchando unidos.