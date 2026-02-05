Presidente cubano informa plan de contingencia

La Habana, 5 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, insistió hoy en la necesidad de producir todo lo que el país pueda asumir para así sustituir importaciones, además de recalcar el papel del municipio en garantizar en lo posible la canasta familiar normada de la población.

Ello forma parte de las ideas del plan de contingencia anunciado en su comparecencia especial ante representantes de medios locales y extranjeros, en respuesta a la aguda situación que enfrenta la Isla tras el recrudecimiento de la guerra económica, mediática y subversiva de Estados Unidos, además de energética, al intentar cortarle todo suministro de combustible.

El mandatario cubano mencionó un grupo de transformaciones necesarias en las que habrá que trabajar con urgencia y rapidez, en aras de lograr resultados, empezando por el perfeccionamiento de sistema de dirección, por una adecuada relación entre la descentralización y la centralización de recursos, y de la planificación teniendo en cuenta señales del mercado.

Informó que otra decisión adoptada dentro de este plan de contingencia es la restructuración del aparato del Estado, gobierno y de un grupo de instituciones, cuyas funciones hoy se duplican y se requiere ser más eficientes y racionales.

Díaz-Canel señaló la importancia de lograr la autonomía de las empresas estatales, máxime cuando no todas aprovechan las facultades otorgadas para, por ejemplo, con sus ingresos reproducirse, aportar a las necesidades del país y del municipio donde están enclavadas.

Destacó la vinculación de ese propósito al desarrollo del propio municipio, que éstos dispongan de sistemas productivos robustos que a su vez le permitan garantizar la alimentación de su población.

En tal sentido el mandatario explicó el interés de cambiar el concepto de la canasta familiar normada, pues el Estado asumiría sólo lo que nacionalmente no se pueda producir mientras localmente los territorios, a partir de sus potencialidades endógenas aportarían al balance territorial.

Vamos a comer lo que se produzca en cada lugar, dijo al recordar las limitaciones con el combustible, que pese a ello obligan a potenciar el papel de las empresas junto al resto de los actores económicos y del municipio, e insistió en la urgencia de desarrollar las fuerzas productivas.

El Presidente cubano informó, además, que se trabaja en renegociar la deuda externa, y en lograr una adecuada relación entre el sector estatal y el no estatal, y que ello esté dentro de las Estrategias de Desarrollo Local.

También señaló como otro importante paso para reanimar la economía el aprovechamiento de las ventajas de la inversión extranjera, tras las medidas de flexibilidad anunciadas en la XLI Feria Internacional de La Habana que incluyen la participación de los cubanos residentes en el exterior, con propuestas de negocios.

Aclaró que en todas las acciones previstas no se ha olvidado la atención a las personas y familias vulnerables, además de informar que se perfeccionarán las políticas tributaria, cambiaria y bancaria.

Dijo que al calor de las prioridades y transformaciones junto al papel de la ciencia y la innovación, de la inteligencia artificial y de la comunicación política, institucional y social se impone desarrollar el concepto de economía del conocimiento.

En los momentos iniciales de su comparecencia y a preguntas de los reporteros el jefe de Estado expuso que ante las pretensiones imperialistas de asfixiar a Cuba, e incluso agredirla militarmente, tenemos que elevar el funcionamiento del Partido, del gobierno, de las instituciones armadas y de las organizaciones, incluyendo el sistema de preparación para la defensa.

Subrayó que en las circunstancias actuales resulta fundamental también realizar un grupo de transformaciones al Programa de Gobierno dirigido a corregir distorsiones y reanimar la economía.

Expresó que las acciones o medidas emprendidas tienen que ver con resolver ante todo la situación energética, para lo cual se actualiza planes como el de almacenar combustible, y se prevé incrementar la producción del crudo nacional o petróleo equivalente, incluyendo la del gas acompañante y mejorar su refinación.

Esas y otras estrategias no resuelven todos los problemas pero dan algunas luces, o nos van dando soberanía, dijo para a su vez destacar las perspectivas con el uso del biogás en la generación de electricidad.