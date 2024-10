Preside Marrero Cruz Consejo de Gobierno en Guantánamo

Guantánamo, 17 octubre (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro de la República, preside hoy en esta ciudad el Consejo de Gobierno Extraordinario, el primero que se realiza en el país, con el fin de evaluar la implementación de las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2024.

Analizará también los preparativos de las ofertas para fin de año y la marcha del proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores.

Con la asistencia además, de Yoel Pérez García, primer secretario del PCC en la provincia, Alis Azahares Torreblanca, gobernadora de Guantánamo, presenta un informe sobre la implementación de las medidas de Gobierno, para cuyo seguimiento se creó un sistema de trabajo que llega a los 10 municipios del territorio más oriental.

Refirió que, como resultado de este proceso de análisis y discusión, se han identificado distorsiones que deben corregirse para reimpulsar la economía este año, entre ellas, la insuficiente preparación de cuadros y funcionarios para el cumplimiento de sus funciones.

También la fluctuación de la fuerza de trabajo hacia el sector no estatal y fuera de la provincia, la producción de alimentos no logra el incremento necesario para satisfacer la demanda y no se recupera la producción azucarera.