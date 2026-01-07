Preside Díaz-Canel Pleno Extraordinario del PCC en Pinar del Río

La Habana, 7 ene (ACN) Presidido por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, se iniciaron hoy por la provincia de Pinbar del Río, los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido.

Según informó el PCC en su sitio web, el mandatario y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización, encabezarán estos encuentros con el fin de reflexionar sobre el papel de la organización rectora de la sociedad en el enfrentamiento al complejo escenario que vive el país.

La reuniones estarán guiadas por la premisa de que cada reto, adversidad y desafío solo será superado con la participación y entrega de todos los cubanos, asimismo se enfatizará en la importancia de las organizaciones de base y de la militancia en los tiempos actuales.

Otro objetivo de estos intercambios es elaborar estrategias que prioricen de manera más efectiva las tareas relacionadas con la defensa de la Patria, la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, la producción de alimentos —incluido el programa cañero-azucarero— y la calidad de los servicios a la población.

Dicho acuerdos fueron ratificados en el XI Pleno del Comité Central del Partido, que decidió posponer la realización del 9no Congreso para concentrar todos los esfuerzos en estas prioridades y superar la actual situación del país, marcada por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y por nuestras propias insuficiencias, lo que constituye el centro del trabajo político e ideológico.