Preservan historia del ferrocarril cubano en Holguín

Holguín, 27 ago (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) Ferrocarriles Rafael Freyre de Holguín preserva la historia del ferrocarril cubano y latinoamericano con la conservación de la locomotora de vapor 1180, de 1882, conocida como La Mambisita, la más antigua en operación.

José Luis Pérez Rodríguez, director de la entidad también conocida por Transferraz, explicó a la ACN que la máquina tiene más de 140 años de explotación y opera, en alianza con agencias de viajes, en paseos hacia las cercanías de los polos turísticos, importante fuente de ingresos en moneda extranjera que contribuyen a la mejora integral del servicio público de pasajeros.

Antonio Lorenzo Pupo, mecánico de equipo ferroviario y encargado del mantenimiento de la E-1108, manifestó que fabrican en el taller de maquinado las piezas necesarias y recuperan partes utilizando la inventiva como pilar fundamental del trabajo.

Entre las innovaciones desarrolladas figuran la creación de aros a partir de un cilindro de una fábrica, destinados a reparar el mecanismo de fuerza de la locomotora y la reutilización de elementos de calderas, el componente más problemático de la maquinaria, con el uso de chapas con propiedades de expansión, tornillería y otros materiales.

Parte del equipamiento utilizado en la reparación del medio también fue rescatado, entre ellos tornos para el perfilado de ruedas industrializados en 1909, lo que garantiza la estabilidad del servicio bajo condiciones económicas adversas que afectan la disponibilidad de recursos.

Pérez Rodríguez añadió que se valen de productos de desmantelamientos, entre ellos transmisiones, cajas intermedias reversibles y ruedas de antiguos carros ferroviarios para solucionar problemas y cumplir con el compromiso hacia la población.

Dentro de esta labor, mantienen en funcionamiento el coche motor 50, de 1938, el más longevo en servicio en el país, con el itinerario Batey-La Sierra, que beneficia a varias comunidades, cuyas vías deterioradas dificultan el acceso y para las cuales constituye el único medio estatal.

La Mambisita obtuvo el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos, otorgado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural por su puesta respetuosa en función del turismo, además de lauros especiales concedidos por el Grupo Azcuba.

Transferraz, que integra la Empresa de Ferrocarriles Oriente, beneficia a más de veinte asentamientos de difícil acceso en los 56 kilómetros de vías férreas que posee en el municipio costero, donde también transporta medicamentos, productos de la canasta básica e insumos diversos.