Premian innovación periodística en Festival de la prensa

La Habana, 23 ene (ACN) El sexto festival virtual nacional de la prensa de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) premió hoy la innovación editorial y tecnológica de las organizaciones mediáticas que presentaron proyectos que demuestran un avance y compromiso en la búsqueda de soluciones novedosas.

En la sede de la casa de la prensa en el Vedado capitalino un jurado presidido por la doctora Ana Teresa Badía, periodista de Radio Rebelde, otorgó el galardón que lleva el nombre de Juan Antonio Borrego, quien fuera director de la editora Escambray, a Ideas Multimedios, Agencia Cubana de Noticias (ACN), Radio Sancti Spíritus, periódico humorístico Palante y radio Cumanayagua, de Cienfuegos.

La doctora y profesora de la Facultad de Comunicación (Fcom) de la Universidad de La Habana dijo que el jurado agradece la participación en esta convocatoria y reconoce el empeño de los medios concursantes, que lograron aportar propuestas valiosas pese a las difíciles circunstancias actuales.

Los trabajos recibidos reflejan cómo la innovación periodística se ha convertido en una necesidad inaplazable para los medios, obligados a transformarse y actualizarse en la era digital, en respuesta a los cambios tecnológicos y en los intereses de las audiencias.

Radio Sancti Spíritus recibió también el premio que otorga el Instituto de Información y Comunicación Social, por el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, Ideas Multimedios fue merecedora del premio convocado para la ocasión por su sección multimedial El siglo de Fidel, y la Fcom entregó su premio a la editora Escambray, de Sancti Spíritus, por la cientificidad en su gestión que coincidió con ese premio del jurado.

Randy Alonso Falcón, director de Ideas Multimedios, expresó que en un contexto de menor conectividad y apagones las personas utilizan las redes sociales como fuente primaria de información y se espera un aumento de la campaña de alfabetización de información, en un momento de desinformación y manipulación de la verdad.

Ideas Multimedios desarrolla un observatorio de medios de Cubadebate, su labor es dar seguimiento a las noticias falsas, observar las coberturas sobre Cuba, explicó Alonso Falcón, quien agregó que no es esta una misión aislada.

Norland Rosendo González e Ismael Lema, directores de la Agencia Cubana de Noticias y Palante, respectivamente, expresaron agradecimiento por el premio que reafirma el trabajo sostenido en aras de la innovación, en el caso de la ACN el redimensionamiento del Canal Señal ACN, y el periódico humorístico en su transformación, proyecto que explicaron a partir de sus figuras icónicas como las caricaturas de los vecinos, la criollita de Wilson y el personaje de Matojo, que rinde tributo a la memoria de sus creadores.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec, en declaraciones exclusivas a la ACN elogió la cantidad de proyectos que presentaron al Festival, a pesar de la difícil situación energética que afronta el país, emisoras municipales y medios provinciales cumplieron con la urgencia de mostrar trabajos innovadores y que se acoplen a las necesidades informativas de Cuba.