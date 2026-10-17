Premia PMA iniciativas agroalimentarias de mujeres holguineras (+ Fotos)

Holguín, 17 oct (ACN) Cinco iniciativas lideradas por mujeres de Holguín figuran entre las seis ganadoras del país en la convocatoria del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba, a través del proyecto Nutrivida, que financia emprendimientos para fortalecer los sistemas alimentarios locales.

Las propuestas, anunciadas este viernes en la jornada por el Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra cada año en la provincia, promueven el empoderamiento femenino y el desarrollo local, explicó María Eugenia Escobar Pérez, coordinadora del proyecto en el municipio cabecera.

Dirigida a mujeres y jóvenes de los territorios vinculados al programa, que pretende apoyar la seguridad alimentaria y la nutrición de embarazadas, madres lactantes y niños hasta los 12 años, la convocatoria busca impulsar iniciativas comunitarias sostenibles, añadió la coordinadora.

Mayarí, Moa y Holguín, en la región oriental; así como Santa Cruz del Norte, Bejucal y San José de las Lajas, en Mayabeque, son los municipios participantes, de donde proceden postulados evaluados a partir de su impacto social, viabilidad técnica y financiera, aporte a las redes de protección social, enfoque de género y participación juvenil.

Escobar Pérez precisó que las seis propuestas ganadoras recibirán acompañamiento técnico en la elaboración de presupuestos, retroalimentación sobre sus planes y, posteriormente, la firma de acuerdos de financiamiento por alrededor de 15 mil dólares.

Mariam Pupo Rodríguez, asociada de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Pepito Tey, declaró a la ACN que su proyecto persigue insertar laboralmente a mujeres sin empleo o con dificultades de acceso a este, mediante la creación de una minindustria dedicada al procesamiento de frutas, vegetales y lácteos, con el aprovechamiento de los cultivos locales.

Los fondos permitirán adquirir la maquinaria de los procesos productivos, que contribuirá a preparar alimentos destinados a niños, embarazadas y adultos mayores de la comunidad, reducir el desperdicio de cosechas y elevar los ingresos de la entidad.

Por su parte, Lisandra Jiménez Cortina, asociada a la CCS Desembarco del Granma, de Mayarí, contó que participa en la convocatoria con una unidad avícola dedicada a la obtención de huevos y carne de pollo, que combina energías renovables y elaboración local de piensos, motivada por el vínculo familiar con la actividad agropecuaria.

Obtener este respaldo representa una oportunidad de empoderamiento y de mejorar la nutrición de grupos vulnerables al generar un mayor acceso a alimentos saludables, afirmó Jiménez Cortina.

Nutrivida cuenta con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, financiado por el Gobierno de Canadá, y con el apoyo en Cuba de los ministerios de Salud Pública, Agricultura y Educación, así como del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.