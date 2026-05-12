Perfeccionan en Holguín atención integral a la infancia

Holguín, 12 may (ACN) La atención a la infancia temprana en Holguín articula estrategias para favorecer el desarrollo integral de los niños mediante acciones que benefician modalidades no institucionales y enfatizan en la vulnerabilidad.

Con más de ocho mil pequeños matriculados en círculos y casitas infantiles, la labor educativa actual prioriza actividades que sirven como herramientas pedagógicas para evaluar y preparar al menor, lo que facilita su tránsito hacia el nivel primario con las competencias necesarias, informó a la ACN Yaima Cruz de la Cruz, jefa del departamento en la Dirección General del sector.

Entre las novedades resaltan proyectos y la preparación en idioma inglés, como parte de las orientaciones del Tercer Perfeccionamiento del sector, práctica que se extiende a la modalidad no institucional a través del programa Educa a tu hijo, presente en los 165 consejos populares de la provincia.

Este esfuerzo alcanza contextos específicos como hogares de niños sin amparo familiar y escuelas primarias que acogen el sexto año de vida, donde se implementa la generalización del nuevo currículo y el diagnóstico actualizado.

Cruz de la Cruz puntualizó que la institución mantiene una estrecha asesoría metodológica hacia las casas cuidadoras, pertenecientes al sector por cuenta propia.

A través de promotoras y educadoras se asegura que la calidad de la enseñanza llegue a todas las formas de gestión, al permitir que el personal se capacite y obtenga una certificación oficial bajo un sistema de orientación continua que garantiza la adecuada preparación de los niños.

La directiva agregó que la labor educativa se vincula, además, con la celebración del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, mediante proyectos de investigación sobre descolonización cultural que sirven de referencia metodológica para el Ministerio de Educación.

Con especial impacto en los municipios de Cueto, Holguín y Sagua de Tánamo, la iniciativa se centra en el estudio de la trayectoria y obra del líder histórico de la Revolución cubana, fomenta en los infantes valores morales, así como el amor y respeto hacia los héroes de la patria.

Para el desarrollo de estos programas, el sector se apoya en la Federación de Mujeres Cubanas y en los organismos de Justicia y Trabajo y Seguridad Social, que contribuyen a atender a menores en situación de vulnerabilidad, complementados con proyectos de colaboración internacional, fundamentalmente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).