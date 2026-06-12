Participó Díaz-Canel en acto por aniversario 65 del Ejército Occidental

La Habana, 11 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participó hoy en el acto por el 65 aniversario del Ejército Occidental.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: "Un honor participar en el acto por el 65 aniversario del Ejército Occidental, fundado por Fidel para la defensa de la Patria.

Un honor participar en el acto por el 65 aniversario del Ejército Occidental, fundado por #Fidel para la defensa de la Patria. Me uno al reconocimiento del General de Ejército a sus combatientes, firmes y preparados ante cualquier amenaza. Felicidades a ascendidos y condecorados. pic.twitter.com/Rtqx6YPGlT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 11, 2026

“Me uno al reconocimiento del General de Ejército a sus combatientes, firmes y preparados ante cualquier amenaza. Felicidades a ascendidos y condecorados", añadió el mandatario en su mensaje.

El Ejército Occidental fue fundado el 14 de junio de 1961 por orden del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien designó como jefe de esa unidad al hoy Comandante de la Revolución y Héroe de la República de Cuba Guillermo García Frías.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió una carta a los combatientes de esa institución militar en la que destacó que desde sus filas partieron las primeras unidades de las FAR que brindaron ayuda solidaria a naciones hermanas en importantes misiones internacionalistas, y que ha sido pilar fundamental en la defensa de la soberanía, en la organización de las Milicias de Tropas Territoriales y en la implementación de la Guerra de Todo el Pueblo.

En su misiva, el líder de la Revolución cubana reconoció además la valiosa contribución del Ejército Occidental ante desastres naturales y en tareas recientes en apoyo a la capital del país, donde sus integrantes han sido ejemplo de consagración, motivación, racionalidad y calidad en el cumplimiento de las misiones asignadas. "¡Por siempre victoriosos!", concluyó Raúl Castro.