Participa Díaz-Canel en la Marcha de las Antorchas

La Habana, 27 ene (ACN) Con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en esta capital la tradicional Marcha de las Antorchas, la cual cuenta en esta ocasión con la motivación adicional del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Desde su perfil en la red social X, el mandatario cubano instó: "como hace 73 años, prenderemos antorchas en la víspera del cumpleaños de José Martí, Apóstol de la independencia y del antiimperialismo cubano".

"Esta noche, otra motivación nos junta: marchamos por el Centenario de Fidel, desde la Universidad donde se hizo revolucionario", escribió el mandatario.

Raúl Palmero Fernández, primer secretario de la UJC en La Habana, compartió que la Marcha estará guiada en esta ocasión bajo el lema: "Antorcha Centenaria Antiimperialista", conceptos que subrayan la vigencia del pensamiento del Héroe Nacional José Martí y de Fidel, a la vez que confirma la propia marcha como un acto de resistencia cultural y política frente a las crecientes amenazas de la administración norteamericana.

La Marcha de las Antorchas, en memoria del Héroe Nacional José Martí, se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, en la víspera de su centenario.

A 73 años de ese acontecimiento, otro centenario invita a la cita, guiados por la permanencia de esos ideales de justicia y soberanía entre las nuevas generaciones de cubanos.