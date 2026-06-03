La Habana, 3 jun (ACN) Anécdotas, reflexiones y testimonios inéditos que reafirman los extraordinarios méritos, cualidades y aportes del General de Ejército Raúl Castro, como líder de la Revolución cubana, expusieron hoy, en esta capital, periodistas cercanos a su vida y labor.

Un panel denominado "95 años de ejemplo" permitió en la Casa de la Prensa que los profesionales del gremio Talía González, Katiuska Blanco, Yunet López y Raúl Abreu demostraran por qué, como dijera este último, Raúl Castro está presente en el corazón del pueblo.

Todos coincidieron en que resulta imposible hablar del General de Ejército sin mencionar a su hermano mayor de sangre y lucha, el Comandante en Jefe Fidel Castro, por cuyo desvelo y protección siempre se preocupó.

El encuentro abrió con un reportaje sobre la entrega a Raúl lustros atrás, en el VIII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, del carnet de Miembro de Honor de la delegación de Radio Rebelde, emisora desde la cual actuó en una ocasión como moderador de entrevistas a dirigentes del Partido.

Particularmente Talia habló de ese General de Ejército que al asumir la dirección del país creó el espacio televisivo Cubadice, en el que se divulgara el sentir del pueblo sobre los acuciantes problemas de la sociedad, y a su vez los funcionarios responsables ofrecieran la respuesta o soluciones convincentes.

Katiuska Blanco destacó la lealtad, amor y respeto entre Fidel y Raúl, a quienes calificó de discípulos del Apóstol de la independencia cubana, José Martí, además de subrayar cualidades en el campo de la comunicación social, en la importancia que siempre le concedió a la prensa y al periodismo, y que lo convirtieron en un hombre de combate e ideas.

Este 3 de junio no podemos dejar de viajar con el alma hasta la casa de Birán, en Holguín, donde naciera hace 95 años el cuarto hijo de Ángel Castro y Lina Ruz, quien en el transcurso de su lucha revolucionaria demostró extraordinarias dotes de jefe y estadista, expresó la joven periodista y escritora Yunet López.

Raúl Abreu Acuña, quien durante 29 años fue el fotógrafo del entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, contó anécdotas de cómo con su ejemplo, sensibilidad y humanismo Raúl se convirtió en un verdadero educador de generaciones.

El encuentro concluyó con la presentación de una edición especial de la revista Verde Olivo, dedicada al cumpleaños del General de Ejército.