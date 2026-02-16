Otorgan Premio Nacional de Química 2025 a Yury Valdés Balbín

La Habana, 16 feb (ACN) El Instituto Finlay de Vacunas informó desde su perfil en Facebook que Yury Valdés Balbín, director general de esa institución, obtuvo el Premio Nacional de Química 2025, otorgado por la Sociedad Cubana de Química en reconocimiento a su trayectoria científica.

El jurado estuvo presidido por la doctora en Ciencias María de los Ángeles Arada Pérez e integrado por los doctores Isel Pascual Alonso, Lourdes Zumalacárregui de Cárdenas, Leslie Reguera Núñez y Luis Cruz Viera, quienes evaluaron los méritos de los candidatos en las áreas de Química, Bioquímica, Ingeniería Química y Enseñanza.

Valdés Balbín, nacido el 25 de octubre de 1976, es licenciado en Química por la Universidad de La Habana, que comenzó su vida profesional en el Centro de Estudios de Antígenos Sintéticos de esa casa de altos estudios.

Posteriormente se incorporó al Instituto Finlay de Vacunas, donde ocupó los cargos de vicedirector general y director adjunto, hasta asumir la dirección general. Fue responsable de investigaciones claves en el desarrollo de las vacunas Soberanas durante la pandemia de la COVID-19.

También trabajó en el Centro de Química Biomolecular, donde dirigió el Departamento de Glicoconjugación y participó en la producción de adhesivos sintéticos para la vacuna contra "Haemophilus influenzae" tipo b.

Entre sus reconocimientos figuran el título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio La Lisa, en La Habana.

Es miembro de los Comités de Defensa de la Revolución, la Central de Trabajadores de Cuba y el Partido Comunista de Cuba, además de haber sido delegado a los VI y VII Congresos del PCC e invitado al VIII, donde fue elegido miembro del Comité Central.

Durante su etapa estudiantil desempeñó responsabilidades en la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y en la Federación Estudiantil Universitaria, participando en el VI Congreso de la FEU, el XII Congreso de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes y el XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

La Sociedad Cubana de Química destacó que los Premios Anuales 2025 abarcan también el reconocimiento a jóvenes profesionales y a especialistas en diversas ramas de la disciplina, con el propósito de estimular la excelencia científica en el país.