Mipyme estatal favorece programa hidraúlico en Holguín

Holguín, 5 ene (ACN) La mipyme estatal Tauba Holmotor favorece el desarrollo del programa hidráulico en la provincia de Holguín mediante la fabricación e instalación de bombas en comunidades rurales y de difícil acceso.

David Matos Guilarte, jefe del taller de producción, destacó a la ACN que estas electrobombas se han colocado en la comunidad de Maceo y en la cooperativa 10 de Octubre, donde existían dificultades en el abasto de agua.

La fábrica participa además en proyectos de reparación de estos equipos, con la intervención de empresas de la industria mecánica, lo cual permite reducir el traslado de agua en pipas, indicó.

El directivo señaló que, aunque actualmente enfrentan limitaciones en la materia prima para la fabricación de motores, se aplica la ciencia y la innovación tecnológica en la búsqueda de alternativas para continuar ampliando estos proyectos.

La entidad, equipada con tecnología china, potencia también la fabricación de sistemas de riego con electrobombas incluidas, en aras de favorecer la soberanía alimentaria y la agricultura local, especificó Matos Guilarte.

Holguín cuenta con más de 400 mipymes dentro de sus nuevos actores económicos y Tauba Holmotor está entre las vinculadas directamente a la producción y a proyectos sociales como el adelanto de la mujer y la atención a los jóvenes.

Posee además una amplia línea de artículos sustentados en el uso de materias primas recicladas y en el aprovechamiento de capacidades existentes, las cuales responden a las demandas actuales de la población y promueven el desarrollo económico local y nacional.